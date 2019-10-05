三峽廟口強強滾　大家來看郭董掃街輔選

民眾爭相跟郭台銘握手，從路口到廟口總共花了5分多鐘。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後，將重心放在“立委”布局上，5日啓動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一一名郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎站台輔選，首富掃街現場強強滾，從路口到廟口短短的路就花了5分多鐘。



郭台銘5日下午替參選新北市第十選區（三峽、土城）的李縉穎站台輔選，由於是首場輔選行程，活動開始前一小時就有大批媒體、支持者在三峽祖師廟口聚集守候。



郭台銘粉絲老虎軍團特別在臉書公布此活動，郭台銘也在個人臉書發出活動預告，放上郭台銘與李縉穎的合照，并放上大大的標題寫道“郭董來了”，表示下午3點歡迎大家一起來，期盼場面能很熱烈。



現場聚集超過100名郭粉除了穿上黃色老虎軍團的背心，也戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，還准備“相信郭台銘”的紅布條掛在三峽祖師廟前，并爭相與李縉穎的看板或是穿著原本郭台銘連署T恤的幕僚群拍照。



郭台銘約在下午3點左右抵達現場，穿上原本要用於連署的白色T恤，粉絲相當熱情。



根據郭辦規劃，郭將會進行參拜，并會發表短講，接著還會前往三峽老街掃街。



鴻海總部位於土城，新北市第十選區（三峽、土城）算是郭台銘的地盤，此選區現任“立委”是民進黨籍吳琪銘，將尋求連任，國民黨提名在地的新北市議員林金結出馬。國民黨黨內初選時，林佳結打敗李嘉進，現在對上了李嘉進的兒子李縉穎。由於是三足鼎立，二藍一綠，“郭家軍”這仗并不輕鬆。