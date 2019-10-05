美國就業數據的“表裡”與“喜憂”

中評社北京10月5日電／儘管官方數據顯示美國失業率降至近半個世紀以來新低，但一些分析人士發現，美國新增就業數量和薪資增長已開始顯著放緩，市場對於經濟前景的困惑與擔憂仍難以消散。



美國政府4日公佈的數據顯示，美國9月失業率環比下降0.2個百分點至3.5%，為1969年12月以來新低。但非農部門9月新增就業崗位13.6萬個，低於市場預期。



新華社報道，有分析人士發現，美國官方公佈的數據顯示，美國非農部門新增就業崗位8月和9月連續兩月顯著低於市場預期，這意味著美國就業增長出現放緩跡象。英國牛津經濟諮詢社高級經濟學家莉迪婭·布蘇爾指出，美國就業增長步伐正在放緩。



美國官方數據顯示，截至9月，今年美國月均新增就業崗位16.1萬個，低於去年的月均22.3萬個。而長期跟蹤美國私人部門就業狀況的美國自動數據處理公司2日也表示，過去三個月美國私人部門月均新增就業數量遠低於去年同期。該公司研究部聯合主管阿胡·伊爾德馬茲表示，美國就業市場已顯露出放緩跡象。



此外，另有業界人士注意到美國員工的薪資增長也開始放緩，反映出企業對經濟前景的看法越發謹慎。美國官方數據顯示，9月美國私人非農員工平均時薪較上月下降1美分至28.09美元。



世界大型企業研究會北美首席經濟學家加德·萊瓦農表示，工資略有下降可能讓企業在尋找適合的工人時更加困難。英國牛津經濟諮詢社首席美國經濟學家格雷戈裡·達科表示，在“明天看起來比今天更嚴峻的環境下”，企業必然會謹慎對待薪資漲幅。



美國聯博資產管理公司資深美國經濟學家埃裡克·威諾格拉德認為，當前對美國經濟來說最重要的問題是，在經濟增長持續放緩的情況下，就業市場的表現“還能保持多久”。



近期不斷有知名機構經濟學家指出，受美國外部經貿環境和內部不確定性等不利因素影響，美國經濟步入“關鍵關口”且存在脆弱性，這也將波及美國就業市場。



德意志銀行證券公司首席經濟學家托斯滕·斯洛克表示，由於貿易摩擦給經濟帶來下行壓力，美國經濟處於“更加脆弱且不穩定的處境下”。摩根士丹利首席美國經濟學家埃倫·曾特納也表示，經貿緊張局勢以及美國國會眾議院啟動對美國總統特朗普的彈劾調查等政治因素也加劇了不確定性，而任何不確定性都不利於企業和家庭開支。



穆迪首席經濟學家馬克·讚迪日前也指出，美國經濟正處於脆弱關口。當前市場對勞動力的需求開始疲軟，雇傭狀況整體走弱。美國企業在招聘方面也已經變得更加謹慎，小企業尤其猶豫不決。如果企業進一步縮減開支，失業率將開始上升。