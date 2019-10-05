工聯會強烈譴責暴徒爆破和破壞多個服務點

中評社香港10月5日電／10月4日，香港特區政府宣布根據《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於10月5日起實施。黑衣暴徒入夜即在全港多區肆意破壞，香港工聯會在10月4日發表聲明，對黑衣暴徒的嚴重違法及暴力行為予以強烈譴責。以下是聲明全文：



無法無天！在特首今天下午宣布10月5日實施《禁蒙面法》後，黑衣暴徒入夜即在全港多區肆意破壞，工聯會多個服務點成為暴徒攻擊目標，最嚴重的是土瓜灣工人俱樂部被爆破和被搗亂，我們強烈譴責暴徒罪行，要求政府及警方對暴徒繩之以法，止暴制亂。



黑衣蒙面暴徒今晚肆無忌憚，在港島、九龍及新界多區聚集和進行破壞行動，針對政府建築物、港鐵、中資企業及建制派代表機構及人物的服務點作出攻擊，暴力衝擊，到處打砸搶燒，造成港鐵全線停止，叫囂“香港人反抗”，驚嚇普羅大眾，暴行明顯是港獨恐怖襲擊，極端邪惡！



工聯會多個服務點無辜成為攻擊目標，包括多區的工人俱樂部和工人醫療所被惡意破壞，外牆被噴漆、閘門被襲擊，其中土瓜灣工人俱樂部鐵閘被爆破，暴徒進入大堂肆意搗亂；筲箕灣醫所被強進並擊碎所內玻璃散落滿地。令人憤怒！



工聯會對此等暴徒惡行予以最強烈譴責！工聯會強烈要求政府盡快制定切實有效措施止暴制亂，維護香港安全！工聯會強烈要求警察將暴徒繩之以法！



受惡意破壞（初步統計）：



工人俱樂部（土瓜灣、沙田、大埔）



工人醫療所（沙田筲箕灣、大埔）



工聯優惠中心（土瓜灣、筲箕灣）



五個議員辦事處



香港工會聯合會



2019年10月4日



（來源：文匯網）

