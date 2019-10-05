蘋果手機禁“避警地圖”App上架

（來源：文匯報） 中評社香港10月5日電／煽暴派唯恐天下不亂，不斷為暴徒提供物資以至各類即時訊息。近日，有人開發協助暴徒交流情報的網站“HKmap.live全港抗爭即時地圖”，圖文並茂在地圖上顯示暴力衝擊的即時資訊，包括警方佈防、何時何地已施放催淚彈等情況。該地圖更推出手機應用程式（App）及在Google Play上架供Android用家下載。蘋果手機App Store以有關內容含不法成分，或能協助用戶逃避執法者，拒絕將之上架。有大律師昨日在接受香港文匯報訪問時指出，倘證實有人憑地圖去追打警察或有犯法者憑地圖逃避警察的追捕，該程式就有可能幹犯協助或教唆犯罪。



暴徒近期採取新“戰略”，就是採取“快閃”方式於各區進行破壞活動，例如快速拆毀路邊鐵欄後堵路，甚至縱火後迅速離去，警方趕到時往往撲空，未能將不法之徒拘捕。有時，大批暴徒主動攻擊個別“落單”的警務人員或警察小隊的情況。暴徒能準確掌握警方的佈防與行蹤，多少是基於“HKmap.live全港抗爭即時地圖”。



該網站於8月初推出，任何人均可在平台上實時發佈及查看封路位置、警員與警車所在地、救護、消防及鏡頭位置等消息。網站可發佈的資料，包括可選擇警方警告旗的類別、水炮車位置及何時於何地已施放催淚彈等情況。



該地圖的程式開發者近日還推出手機App供人下載，但App Store拒絕。地圖的程式開發者稱，收到App Store通知，指該App的內容含不法成分，特別是協助用戶逃避執法者。開發者透過Twitter回應Apple稱：“有關程式僅提供資訊，並不鼓勵違法行為”云云。