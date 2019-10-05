涉虐3歲警親屬　幼師准保釋

中評社香港10月5日電／網傳一名3歲女童因為有家人當警察而在幼稚園內遇襲，女童母親周三（2日）報案。警方前日落案起訴一名幼稚園女教師，指她涉於上月在校內多次拍打3歲女童心口，控以一項虐兒罪。案件昨日在觀塘裁判法院提堂，裁判官將案押後至下月15日再訊，批准被告以2，000元保釋。



有人日前在WhatsApp群組散播一段音頻，內容是一名母親聲淚俱下講述其女兒在將軍澳一間幼稚園的遭遇：“老師上堂嗰陣公然問邊個屋企有警察，我個女傻嚇傻嚇話屋企有兩個警察，然後老師就打佢，又帶佢去廁所拍打佢心臟（心口）......”



該母親續稱，女兒近幾星期哭泣不肯返學，在查問才知道最近有老師每次帶女兒去廁所時都會拍打其胸口。據悉，涉事女童的父母並非警務人員，但有一名非直系親屬是警員。



同時，網上討論區瘋傳該幼稚園老師涉欺負校內的警察子女，包括在課堂上讓K1小朋友進行角色扮演遊戲時，要求警察子女扮演警員，其餘同學則扮示威者。該教師更提供鐳射筆予扮演“示威者”的小朋友，射向扮演“警察”的小童，活動後教師帶扮演警察的學生去洗手，其間多次拍打學生胸口。



涉事幼稚園當時發聲明稱，有關消息“完全失實”，並已告知教育局及報警備案。教育局則表示，已就事件向學校了解，並得悉校方已作出跟進並證實有關指控“並非事實”。局方會與學校保持緊密聯繫，以提供適切支援。



不過，警方前日落案起訴一名涉事的幼稚園女教師，並於昨日在觀塘裁判法院提堂。



案情指，被告連嘉詠（40歲），被控於9月某天在將軍澳一幼稚園的廁所內，身為該名3歲女童X的管養、看管或照顧責任人，故意襲擊X，其方式相當有可能導致X受到不必要的苦楚。



控方昨日申請暫時毋須答辯，押後案件，以索取指示考慮控罪合適性，控方並不反對被告保釋，又透露女童X現已轉校，被告則仍在該幼稚園任職。



署理主任裁判官張潔宜將案押後至下月15日再訊，批准被告以2，000元保釋，其間須每周向警署報到一次，不得直接或間接接觸控方證人。



涉事幼園：絕不允許暴力



涉事的幼稚園校董會昨日表示，由於案件進入司法程序，校方不便就此再作評論。校方則重申，絕不允許暴力事件在校園內發生。



（來源：文匯報）