不配合彈劾調查　美國會向白宮發傳票

中評社北京10月5日電／美國國會眾議院監督和改革委員會4日向白宮發出傳票，要求其在10月18日之前提交總統特朗普“電話門”事件相關文件，以配合眾議院針對特朗普的彈劾調查。



新華社報道，眾議院監督和改革委員會是在與眾議院情報委員會和外交委員會磋商後向白宮發出傳票的。3個委員會的主席當天聯名致信白宮辦公廳代理主任馬爾瓦尼，稱他們正在調查特朗普向烏克蘭施壓乾預2020年美國總統選舉、扣留對烏軍事援助對美國國家的危害程度以及任何試圖掩蓋這些行為的活動。



他們說，3個委員會多次要求白宮主動提交相關文件，但白宮拒絕回應，因此發出傳票。他們還警告馬爾瓦尼，如果他未能或拒絕服從傳票，那麼相關行為將構成妨礙彈劾調查的證據，可能會被用作對他本人和特朗普的不利推斷。



特朗普或白宮尚未對此做出回應。



此外，作為針對特朗普彈劾調查的一部分，3個委員會當天還要求美國副總統彭斯提交相關文件。



特朗普正身陷一起“電話門”事件。8月，美國一名情報界人士匿名檢舉特朗普7月與烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查其政治對手、前美國副總統拜登及其兒子亨特，白宮還採取某些措施“封鎖”上述通話內容記錄。此外，據美國媒體報道，特朗普還意圖以軍事援助為籌碼向烏克蘭施壓。



“電話門”事件震動美國朝野，民主黨指責特朗普濫用職權謀求個人利益並尋求外國勢力干預美國總統選舉，由民主黨控制的眾議院已於9月下旬啟動了針對特朗普的彈劾調查。但特朗普認為自己與澤連斯基的通話毫無問題，並抨擊彈劾調查是對他的“政治迫害”。他4日在白宮對媒體稱，自己要求烏克蘭調查拜登父子無關政治，只為反腐敗。



拜登于2009年至2017年任美國副總統。他今年4月宣佈競選下屆美國總統，被特朗普視為主要競爭對手之一。