國民黨看郭董：台上演完了，觀眾不肯散

國民黨副秘書長兼任組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨副秘書長杜建德新兼任組發會主委負責選舉操盤，被問到如何幫助2020參選人韓國瑜扭轉落後的民調？杜建德下午在記者會表示，真正決戰是最後兩個月的事情，韓民調原本很高，後來因鴻海創辦人郭台銘的加入，民調受到影響，現在會繼續整合。他了解郭的處境，就是“台上的人演完了，台下的人不願意走”，郭想支持國民黨，但因其支持者還需要時間消化，所以有信心會整合成功，韓的民調自然上升。



國民黨主席吳敦義日前親自下令調整組發會主委李哲華職務，轉調智庫副執行長，引來外界對於國民黨在大選前陣前換將、內鬥的質疑，杜建德今天下午特地在黨中央召開輔選說明會，希望降低外界質疑。



杜建德強調，國民黨2020唯一任務，就是爭取全面勝選，要把無能、傲慢、濫權、酬庸的民進黨下架，這是終極目標，而“總統”與“立委”選舉是不可分割的，將要求22縣市合併成立競選總部，現在正陸續辦理，他請大家相信國民黨。



至於選戰倒數不到百日，韓國瑜目前民調都處於落後，杜建德上任後，選戰策略是否會有什麼改變？



杜建德說，距離選舉投票還有90幾天，他信心十足且堅定，因為韓國瑜是庶民“總統”，接地氣，民調起起伏伏是正常的事情，真正決戰最後兩個月的事情，有信心能和郭台銘整合成功，韓國瑜的民調自然上升。



杜建德強調，尤其韓國瑜標榜的庶民形象、莫忘世上苦人多，現在台灣處境，社會環境，苦哈哈一大片，很多觀光旅遊事業，基層民眾辛苦，只有執政民進黨在台上吃香喝辣脫離民意，不曉得基層民眾的苦，所以韓國瑜的民調會陸續慢慢上揚。



媒體追問，郭台銘是檯面下支持國民黨?



杜建德說，因為郭台銘支持“中華民國”，和國民黨目標一致，心裡有這想法，就會這麼做，只要郭董支持“中華民國”，目標就一致。



國民黨試圖整合郭台銘，但吳敦義和郭台銘會面似乎至今沒機會？



杜建德表示，國民黨一向是泱泱大黨，遭遇很多困難挫折，不忘記溝通協調，調和鼎鼐，運籌帷幄，只要誠意十足，郭台銘既然捍衛“中華民國”，目標一致，那最後就是殊途同歸。