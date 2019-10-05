林鄭電視講話：市民應以堅定意志與暴徒割席

（來源：視頻截圖） 中評社香港10月5日電／行政長官林鄭月娥今日（十月五日）向全港市民發表講話的全文：



各位市民：



全港各區昨晚發生了極為恐怖的暴力事件，蒙面暴徒極端的行為令人震驚，他們肆意破壞的程度亦是前所未見，簡直令人髮指。這些暴徒廣泛攻擊香港的鐵路系統，包括車站、車廂和路軌。他們亦肆意破壞政府的建築物，以及一些他們選定的目標商店。他們惡意攻擊一些不同立場的市民，並繼續以我們的警務人員作為他們攻擊的目標；其中一位便衣警務人員就受到多名暴徒圍毆，甚至向他投擲汽油彈，令他生命安全受到威脅，在別無選擇之下自衞開槍，擊中一名在場人士。



上述極端暴力的情況，清楚說明香港的公共安全已受到廣泛危害，這亦正正是特區政府昨日引用《緊急情況規例條例》訂立《禁止蒙面規例》的堅實理據。我留意到政府公布訂定了這條規例後，有人向法庭申請一個臨時禁制令，而法庭拒絕批出臨時禁制令。法庭表示，香港正處於嚴峻情況，而政府的計劃是以結束暴力為目的；雖然沒有人可以保證這個規例能夠完全成功結束暴力情況，但法庭認為規例與這個目的是相關的。法庭亦表示有必要透過這個規例控制非法集會，以及一些獲警方發出不反對通知書的大型集會，因為近日即使是合法的公眾集會都很快速地偏離了原本的路線，部分的激進示威者亦訴諸暴力。



四十位建制派議員支持特區政府訂立反蒙面法，相當多商會、媒體、家長教師會和社會團體亦公開表示認同。我留意到非建制派議員指控特區政府這項工作沒有法律基礎，甚至是繞過立法會。我在此鄭重指出，這些都並非事實，亦沒有根據；特區政府是按著一條現行法例賦予的權力，採取了適當的行動。



至於外國官員和議員對於這件事的說法，我都請他們要認清事件的本質：香港正面對前所未有的暴力衝擊，政府需要採取果斷的法律手段遏止暴力，回復社會安寧，保障市民在生活上的權利和自由，不容少數暴徒去破壞。事實上，反蒙面法的法例在不少先進的歐美國家都有實施。



近日大量破壞香港的安寧，已經令到市民出行、上班受到很嚴重的影響。我亦都留意到今日很多商場都要關閉、很多商鋪都暫時停止營業，這對香港廣泛的市民都帶來極大的影響。



各位市民，暴徒的極端行為令香港昨晚渡過了非常黑暗的一夜，令今日的香港社會陷於半癱瘓，大家都很擔心、憂慮，甚至恐懼。特區政府將以最大的決心遏止暴力，我呼籲大家支持特區政府依法制暴，一起譴責暴力，以堅定的意志與暴徒割席。我們不可再容忍暴徒破壞我們這個珍惜的香港，我們一定要令香港早日回復平靜。

完

2019年10月5日（星期六）

香港時間15時25分



（來源：政府新聞處）

