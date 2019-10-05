劉志攻：美國不可靠　兩岸和平才是安全保障

前駐英國代表劉志攻。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月5日電（記者 倪鴻祥）前駐英國代表劉志攻今天下午在馬英九基金會舉辦的“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”指出，美國對兩岸的關係，美國政策幾十年來出現多次變化，如果一昧依賴美國，一旦國際情勢變化時，台灣的利益會受到侵害，美對台的支持是操之在美。對台支持不可靠，台灣處理好兩岸關係，讓兩岸維持和平穩定發展，才是台灣安全的保障。



“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”在張榮發基金會舉行，上午第一場先針對兩岸問題進行研討，下午第二場探討外交問題，由前“外交部長”、中美經濟合作策進會理事長歐鴻鍊主持，淡江大學國際事務戰略所教授何思因、前駐英國代表劉志攻、政治大學國際事務學院副院長黃奎博與談，會後接受提問。



有人提問，目前蔡政府面對兩岸關係與對美關係，是全力押在美國，所以台美關係看似很好，兩岸關係呈現結凍狀態，是否有可能台美關係好、兩岸關係也好？



劉志攻表示，台美關係事實上在蔡政府時代是不進反退。馬執政時，國務卿希拉里說台灣是美國非常重要的安全與經濟的夥伴，這是非常重要宣示，因為把美國對台定位講得非常清楚。



他指出，蔡政府時期，美國通過非常多友台的法案，但是沒有一樣落實，事實上，特朗普政府也不可能落實，反而在雙邊實質關係，例如高層官員互訪等，一樣也做不到，所以從事外交關係的人都知道，實質的台美關係其實並無進展。



他分析，美國對兩岸的關係，美國的政策幾十年來出現多次變化，尼克森時代是“聯中抗蘇”；老布什時代希望與中共合作；克林頓時代要與中共邁向建設性的戰略夥伴關係；小布什時代，一開始視中共為戰略的競爭者，911之後改變為建立雙邊有建設性的關係，甚至視為戰略夥伴，奧巴馬時代一開始延續交往政策，後來轉為亞洲再平衡政策，變成交往與抑制並行政策；特朗普時代，變成戰略競爭對手與安全的主要的威脅，採遏制與防範的策略，所以美國對兩岸的政策，有非常大的變化。



他進一步指出，美國政策變化的原因，當然是中國大陸的力量崛起，特別是貿易、科技競爭方面美國感受到威脅，更重要的是國際事件上，中共已是聯合國安理會常任理事國，如果再發生類似911事件、美國攻打伊拉克、敘利亞等，不相信美國在需要中國大陸支持的時候，美國不會再改變美中政策。



劉志攻指出，在這情況下，如果一昧依賴美國，一旦國際情勢變化時，台灣的利益會受到侵害，所以馬英九執政時採行政策最適宜，美國對台的安全支持固然重要，但兩岸關係若處理好，可在政治上更多一層保障，而這保障操之在我，美對台的支持是操之在美。美對台支持不可靠，台灣處理好兩岸關係，讓兩岸維持和平穩定發展，才是台灣安全的保障。