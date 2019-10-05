特朗普想以暫停三年制裁換取朝方拆除核設施

中評社香港10月5日電／據美國《時代》週刊援引白宮消息人士的話報道，美總統特朗普有意向朝鮮做出一項提議，將聯合國對朝煤炭和紡織品出口制裁暫停3年以換取朝方拆除寧邊核設施。



衛星新聞據報道，消息人士指出，特朗普在10月1日舉行的白宮會議上做出決定，雖然平壤執意發展軍力，但還是需要繼續與朝鮮進行談判。



《時代》週刊寫道，美國政府官員在會議上呈交了一份清單，建議特朗普在美朝峰會上提出哪幾項提議，以換取朝鮮放棄核計劃。消息人士表示，如果朝鮮當局同意拆除寧邊核設施並停止生產高濃縮鈾，那麼美國總統或將向金正恩做出暫停聯合國對朝紡織品和煤炭出口制裁的提議。



消息人士對《時代》週刊透露，在聯合國拒絕暫停制裁的情況下，美國當局或將暫時中止遵守相關決議。



此前有報道稱，無核化工作談判前夕，美朝代表團在斯德哥爾摩舉行初步會晤。據韓聯社消息，工作談判將於10月5日舉行。



2018年6月，朝美領導人在新加坡首次會晤並簽署聯合聲明，就"建立新的朝美關係"及"構建朝鮮半島持久穩定和平機制"達成一致。2019年2月底，第二次朝美領導人會晤在越南河內舉行，但因在解除對朝制裁和無核化措施方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件，朝美對話陷入僵局。

