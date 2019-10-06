中評鏡頭：美食人人愛　蔡朱輔選都靠它

朱立倫陪魯明哲吃“士校麵”，全程直播，擔任美食特派員。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月6日電（記者 黃文杰）政治人物為了爭取年輕選票，紛紛藉由網路直播，第一手分享自己的生活與想法，發掘巷弄美食，更是創造網路聲量最好利器。民進黨蔡英文、中國國民黨前主席朱立倫5日雖各自在新竹陪民進黨“立委”鄭朝方、在桃園陪國民黨“立委”參選人魯明哲拜票，但都是鎖定在地美食，網友邊吃邊按讚，反應熱烈。



朱立倫陪魯明哲吃的是早午餐，上午九點半左右，來到位於中壢龍岡陸軍專科學校旁，台貿新村的市場巷弄，一碗肉羹麵，一賣就是50年。



店內也是早期台灣社會的縮影，很多家庭都是小型加工廠，工廠即家庭，平常賣肉羹麵，打烊後，就是一般住家。



透過網路直播方式，這碗陪伴政治人物的美食，完全攤開在鏡頭前，當然不像美食節目主持人這麼會介紹，卻看到政治人物吃肉羹麵的情感。



尤其邊吃邊聊天，很多生活習慣就顯露出來，好比吃麵通常會配滷蛋，“滷”跟魯明哲的“魯”是相同，魯明哲綽號確實叫做魯蛋，“魯蛋”封號還延續到魯明哲的小孩。



魯明哲笑說，有次跟小孩到學校，突然有人喊“魯蛋”，三個人都回頭，小孩提醒“爸爸，魯蛋是叫我”，原來綽號也傳承下去。



蔡英文中午來到新竹縣竹東鎮，陪著鄭朝方開直播，介紹客家美食，先介紹菜色，鄭朝方也請蔡英文談談對客家菜的感想，包括愛吃客家鹹湯圓。



美食當前，仍不忘輔選責任，蔡英文與鄭朝方在一問一答過程，把蔡英文的“浪漫台三線”、“客語推動”等話題融入，適時推薦鄭朝方。



蔡英文介紹客家菜，並沒有當場吃起來，而是直播結束，跟新竹前縣長鄭永金、鄭朝方父子以及新竹在地綠營幹部一起用餐。



藍綠為了搶年輕選票，清楚知道，要用不同議題來吸引，現在靠一支手機就能直播，但是直播為了畫質與穩定性，相關設備愈來愈專業，還有打光，彷彿拍電影。