吳列不分區第一？杜建德：提名審查小組審核

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月5日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨不分區“立委”提名進度，以及是否黨主席吳敦義會入列，新接任組發會主委的黨副秘書長杜建德今天表示，不分區提名辦法目標在十月中提報中常會，會本著功能性、代表性、均衡性，提出優質不分區“立委”團隊，對全台民眾才有號召性，且還要經提名審核委員會，充分對推薦不分區提名同志，是否有代表性等做通盤考量。



國民黨主席吳敦義日前親自下令撤換負責選舉操盤的組發會主委李哲華，引來外界對於國民黨在大選前陣前換將、內鬥的質疑，杜建德今天下午特地在黨中央召開輔選說明會，希望降低外界質疑。



杜建德表示，吳敦義下周一將親自參與各縣市的主管會報，2020勝選誓師行動的開始，針對各縣市地方黨部主委，宣示下達命令，就進入實質行動，全台22縣市展開，“立委”與“總統”選舉一起行動。



至於不分區“立委”提名的辦法是否會在10月中旬提出？



杜建德說，朝這目標來努力，但確切時間還要內部做整併研析，屆時會提報中常會通過，而提名不分區“立委”的唯一標準，是順應社會需要，功能性、代表性、均衡性，這樣對全台民眾才有號召性。



杜建德強調，請大家相信國民黨，不要相信外面謠傳、紛擾等不實傳言，相信國民黨，要重返執政，必定革新團結，才能做到。



媒體追問，所以吳敦義列不分區第一名只是謠言？



杜建德說，提名不分區“立委”，在黨內會有提名審查小組，還要經提名審核委員會通過，所以會充分對推薦不分區提名的同志，是否有代表性等做通盤考量，絕對是公正無私無我。