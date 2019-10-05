韓國瑜美濃視察農產　強調市政會全力以赴

韓國瑜赴美濃視察“綠金”野蓮與現場民眾及官員合照。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月5日電（記者 高易伸）披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜5日下午赴美濃視察“綠金”野蓮，但媒體關注韓副手人選及訪美行程。韓強調，人要有立足點、才會有出頭天，此時此刻的工作任務、挑戰責任是什麼要搞清楚。現在是市長任期職務，當然重視市政。如果要開始拼國政、拚大選，自然會有其他論述出來。韓重申，自己肩膀上的任務不敢拋棄掉，會全力以赴。



韓國瑜下午在農業局長吳芳銘、美濃區公所總幹事鍾清輝、“立委”選將王齡嬌等人陪同下赴美濃視察有“綠金”美譽的野蓮生產。



野蓮產銷班向韓抱怨，當地缺工問題嚴重，希望本勞、外勞薪資結構脫鉤，希望韓未來當選“總統”，可以協助農業發展，解決缺工問題。



韓國瑜表示，今天我們看了鳳梨、野蓮等，相信農友們基本上對今年收入是滿意的，我要再次要求農業局考量內需與外銷、農民收入、廣大台灣消費者的權益三者平衡，這是市政府的挑戰跟任務。



韓國瑜強調，我在高雄市政府一定會全力衝市政，肩膀上的責任讓高雄市各行各業的朋友享受到市政府更好的服務，這是我責無旁貸的。



高雄市農業局長吳芳銘簡報表示，目前高雄市農產銷售已近一萬公噸，產值約新台幣5.1億元，成長最快速的就是今天看到的水蓮，成長幅度將近800%。



吳說，鳳梨則是出口量最多，佔高雄市場的一成，是翻倍性的成長，約有6050公噸。這是我們進行外銷業績大幅成長，跟往年不同，成長率來到180%。



吳芳銘表示，今年果品價格維持不錯，包括旗美地區農特產品價格穩定，今年除香蕉在3月份短暫下滑之外，其他時間都維持產地價20塊錢一斤以上，這是非常難得的。木瓜也一樣來到10年來最好的價格。我們希望農民收益更好，所以外銷是一種策略。我們會朝著韓市長的指示方向，以外銷作為導引，讓台灣農產品價格穩定，讓農民生活過得更好。



韓國瑜利用周六下鄉關注農業狀況，現場依舊有韓粉、支持者陪同，並高喊“韓國瑜加油”、“韓總統好”等，韓則微笑跟大家揮手，人氣頗旺。