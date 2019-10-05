又一位！前藍委盧嘉辰為郭家軍站台批國民黨

郭台銘5日首度為“郭家軍”李縉穎站台，前藍委盧嘉辰也現身，並批評國民黨提名不公。(中評社 洪德瑜攝) 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後，將重心放在“立委”布局上，5日啟動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一一名郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎輔選。值得注意的是，國民黨該選區前“立委”盧嘉辰也現身站台，並致詞時重批該選區國民黨“立委”提名是“提名時為派系把持，往往好像矇著眼睛，被牽著鼻子走。”



對此國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，初選機制都公平公開，盧嘉辰當時自己沒有來登記，現在卻說派系把持，“這不對吧”。至於是否會以黨紀處分盧嘉辰？李乾龍說，會請區黨部去了解盧今天的發言內容，等區黨部開考紀會後續處理。



新北市第十選區（三峽、土城）目前呈現三強鼎立，有現任民進黨“立委”吳琪銘爭取連任，國民黨則是現任新北市議員林金結出馬角逐，以及國民黨籍、但掛郭家軍的李縉穎。國民黨在初選階段時，盧嘉辰、李嘉進都曾表態有意願參選且領表，後來盧嘉辰未登記，經協調後李嘉進也退選，由林金結代表國民黨參選。



先前蔡英文至新北市蘆洲區湧蓮寺參拜時，時任國民黨中評委的湧蓮寺主委陳宏昌批評國民黨2020參選人韓國瑜“打麻將、抱女人”，遭開除國民黨籍。盧嘉辰今致詞時也重批國民黨，黨中央是否會比照辦理值得關注。



盧嘉辰致詞時暗指批國民黨提名的林金結，他說，“盧嘉辰跟李嘉進是國民黨提名候選人的師傅”，今天他們兩人心有戚戚焉。國民黨為什麼不提名類似像李縉穎這樣優秀的人才？那他們會無話可說，會全力以赴。接著他又批評，有時候國民黨提名時為派系把持，往往好像矇著眼睛，被牽著鼻子走，在這情況之下地方哪來進步？國民黨哪來有所突破？



盧嘉辰說，跟郭董結緣都是關公兄弟，關公兄弟講究的奉行“關公無話”精神，講話算話。追隨郭董，就好像追隨關公精神，所作所為向來為所有民眾著想，為了地方創新。