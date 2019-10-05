江啟臣任副手？韓國瑜：好，謝謝！

韓國瑜被追問副手人選，不願正面回應。（中評社 高易伸攝） 中評社台北10月5日電／今天有媒體驚爆，中國國民黨2020參選人韓國瑜副手黑馬人選是台中“立委”江啟臣！震驚外界。韓國瑜今天下午前往美濃訪視農產業時有媒體詢問，有人說江啟臣擔任您副手也不錯？韓國瑜回應“好，謝謝！還有勒？”迴避這個問題。



目前被認為可能出任副手的有，前行政院長、韓國瑜國政顧問團團長張善政、前國民黨主席朱立倫。



綜合台媒報道，2020大選倒數98天，由於韓國瑜選情持續滑落，此時一個重要的副手人選就至關重要。而江啟臣的精英形象和在中台灣的影響力，都可以補足韓的不足，並刺激國民黨低迷的選情。對於江啟臣是不是副手人選，韓競辦表示，韓的副手人選，必須符合民意與社會期待，“確定後會再正式向外界公布說明”。



江啟臣接受《ETtoday新聞雲》訪問時，強調中台灣在過去幾次選舉中扮演關鍵角色，“不管如何，翻轉台灣政黨輪替這一戰我一定參與，成功不必在我，但爭取政黨輪替一定有我”。



有國民黨人士認為，江啟臣若擔任韓副手，有2大條件絕對可以替韓加分，第一、國民黨需要一個具有年輕形象的副手挽救韓國瑜低迷的青年支持度，目前韓在40歲以下的選民幾乎全軍覆沒，“知識藍”和“經濟藍”支持者仍在觀望階段，若江啟臣擔任副手，這些青年票可望能有效回流。



第二加分條件，是江在“中台灣票倉”的能力，2016年國民黨大敗時，江啟臣成功守住台中市“立委”，是當時少數位陣亡的黨籍“立委”；2018年台中市長選舉中，江啟臣在黨內初選僅以49.69%小輸盧秀燕的50.3%，可見地方實力相當雄厚。若江啟臣連續韓副手，有助於穩定韓在中部的選情。

