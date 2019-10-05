郭台銘輔選郭家軍　談“立委”三要件

郭台銘到三峽替郭家軍李縉穎站台輔選。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後，將重心放在“立委”布局，5日啟動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一郭家軍李縉穎站台輔選。郭台銘以李縉穎的新北市第十選區（三峽、土城）為例表示，過去“立委”跟地方結合比較草根性，未來經濟結構要改變，“立委”需要有世界觀、懂經濟與正直等條件。



郭台銘5日陪同郭家軍第一棒李縉穎到三峽祖師廟參拜，並到一旁的三峽老街掃街，吸引約百名的郭粉聚集，戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，高喊“郭台銘總統好 郭台銘好總統”等口號，替郭家軍與郭台銘助陣。陪同者還有前“立委”盧嘉辰、李嘉進，與無黨籍桃園市議員牛煦庭陪同，郭幕僚永齡基金會副執行長蔡沁瑜、顧問高虹安與郭昕宜則是穿上郭原本要連署的白色T恤應援。



3點左右郭台銘也穿著白色連署的T恤以步行的方式走到廟前，參拜完後郭向支持者發表短講，郭台銘先向郭粉、土城與三峽鄉親表示，今天是他轉換不同方向努力的第一場，感謝一路追隨。



接著郭台銘說起為何推薦李縉穎的原因，他說李縉穎34歲年輕有為，有國際觀、了解科技、做人正直，做事也非常親民。



致詞過程中，郭台銘也透露出郭家軍的標準，他認為以三峽、土城為例，過去“立委”跟地方結合比較草根性，未來經濟結構改變，“立委”需要有世界觀、懂經濟與正直等條件。



郭台銘舉例，三峽祖師廟有900年的歷史，在新北市是文化資產聖地，但將來三峽將受新的科技、產業改造到另一層次。郭接著說，從台灣高速公路北二高三峽交流道出發到新竹科學園區與內湖科學園區都約1小時，若北台灣要比照美國矽谷，北二高就是美國的280高速公路。



鴻海總部位於土城，新北市第十選區（三峽、土城）算是郭台銘的地盤，此選區現任“立委”是民進黨籍吳琪銘，將尋求連任，國民黨提名在地的新北市議員林金結出馬。國民黨黨內初選時，林金結打敗李嘉進，現在對上了李嘉進的兒子李縉穎。由於是三足鼎立，二藍一綠，“郭家軍”這仗並不輕鬆。