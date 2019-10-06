中評關注：柯P這句話把民眾黨觸角伸向時力

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月6日電（記者 鄭羿菲）被視為深綠小黨的時代力量近日風波不斷，黨內政治領袖陸續“退黨”，再加上台灣民眾黨崛起，外界認為時力極有可能邁向“泡沫”化。柯文哲5日受訪時表達，“我們跟時力有70%觀念相通”，等於是公開向時力支持者招手，爭取政黨票，未來時力的走向，與柯文哲能拉動多少政黨票支持，值得觀察。



時力是2016年憑藉著太陽花學運風潮而興起的“立法院”第三大黨，原本有5席“立委”（總席次113席），目前僅剩3席，目前也宣布2020大選不提名。包括太陽花學運領袖林飛帆進民進黨擔任副秘書長、“立委”林昶佐、洪慈庸接連退黨、前不分區“立委”高潞·以用遭開除黨籍，不再任“立委”職、原參選台北市第七選區（信義、松山）的陳雨凡因自行與代表民進黨參選的許淑華整合退選未通知黨中央，自行宣布退黨，而時力決策委員蕭新城晟也跟進退黨，諸多情事都讓時力如風雨飄搖。



柯文哲力拚民眾黨在“立法院”的席次，9月底首波提名8位民眾黨區域“立委”參選人名單、5日公開發佈“民眾黨不分區“立委”海選”規則，據了解，也預計在10月中提名第二波區域“立委”參選人名單，並在10月底完成不分區“立委”海選程序，雖公開時間還未定，但民眾黨搶攻“立院”席次的佈局動作頻頻。



柯文哲為了擴張民眾黨版圖，自然也不會放過這個機會，儘管時力強烈批評柯的“兩岸一家親”，但支持者們確實不少對柯文哲抱有好感，就連過去2018市議員選舉時，現任時力議員黃郁芬、林穎孟、林亮君也都是“友柯”態度，柯更多次站台相挺。而2016年時力不分區政黨票得票率6.1%，分得2席不分區“立委”，如今時力政黨票成為柯強力爭取的目標。



柯文哲5日受訪時，特地提到“時力最近在講居住正義，大部分條文我們都支持”，並敘述自己與時力有70%觀念相通，這除了是爭取時力支持者2020政黨票轉投較有機會成為第三大黨的民眾黨外，同時也能達到替退出時力的林昶佐、洪慈庸選區區域“立委”的“柯家軍”徐立信、吳睿倉拉時力支持者的票。



畢竟，時力較親民進黨的意見領袖、支持者，差不多都接受民進黨的招安轉進了，剩下來不滿民進黨執政或立場較中立的時力支持者們，自然成為柯文哲爭取的目標，無論是區域“立委”選票，抑或是不分區政黨票都是。但柯文哲在2020大選缺席的狀況下，能拉動多少、採用何種策略爭取時力的政黨票，值得觀察。