林光華全力酸韓國瑜是草包　蔡英文笑翻了

前民進黨新竹縣長林光華，猛酸國民黨韓國瑜，蔡英文在後面笑到不行。（中評社） 中評社新竹10月5日電（記者 黃文杰）民進黨前新竹縣長林光華5日下午陪同蔡英文到新竹縣芎林廣福宮參香，不忘“酸”中國國民黨2020參選人韓國瑜，他說，（韓國瑜）這個草包快要被國民黨“丟包”，剩下一個多月，我們要保護這位“可敬的對手”，不要讓韓民調跌到十幾趴，就有可能換人，民進黨也不怕國民黨換人，我們對蔡連任有信心。



林光華立場向來挺蔡，即使去年地方選舉，民進黨慘敗，蔡英文辭去黨主席，仍對蔡有信心，在蔡民調跌到谷底，很早就認為蔡“有這個命可以連任”。



蔡英文白天行程都在新竹縣市，第一站到尖石鄉訪視新竹縣梅花文化健康站、第二站出席“新竹縣司馬庫斯聯外道路啟用典禮”及“新竹縣尖石鄉錦屏那羅溪綠水廊道完工啟用典禮，中午新竹縣“立委”鄭朝方一起直播客家美食，下午參訪竹科的“旺宏電子”與新竹縣訪生醫園區之前，跑到新竹縣芎林廣福宮參香。



新竹縣是國民黨長期執政，“立委”也是國民黨，不過這次選區劃分，新竹縣從原本一席增加到兩席，竹縣最大票倉、竹北市被一分為二，分為東西兩區（溪南、溪北），國民黨已經提名林思銘與林為洲，民進黨也敲定前縣長鄭永金之子、黨發言人鄭朝方，以及民進黨客家事務部主任也是黨發言人周江杰投入選舉。



蔡英文下午到新竹縣芎林廣福宮參香，也為第一選區提名的周江杰輔選，前縣長林光華也到場，並開場致詞。



林光華首先提到，戰士沒有選擇戰場的權利，民進黨推周江杰迎戰國民黨拼連任的林為洲，真的要給周江杰鼓勵加油，接著話題轉到蔡英文身上。



他說，我們相信蔡英文連都沒有問題，我們知道國民黨已經丟“包”了。這個“草包”（暗諷韓國瑜）已經丟包了。



林光華說，他這個月會發動“保護韓國瑜”，如果聽到韓民調剩下十幾趴的話，就有可能被換掉，反諷說：“不要換掉這麼可敬的對手”，當然一個月後，全力支持蔡英文？



他表示，當然國民黨換人，我們也不怕，只是多了一道手續，“我們對蔡英文有信心”，祝福最高票連任。



林光華站在芎林廣福宮廟埕，對著支持者講話，蔡英文、周江杰以及民進黨地方輔選幹部，站在林的背後，當聽得“草包被丟包”等形容詞，一直猛笑。