日媒封韓國瑜遲刻魔　王淺秋：目的在黑韓

日本財經週刊最新一期報道的標題稱韓國瑜“遲刻魔”。（臉書“日台交流広場（台湾と日本）”） 中評社台北10月5日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜日前會見日本自民黨青年訪問團時遲到，日本財經週刊最新一期報道並稱之“遲刻魔”。對此，高雄市政府新聞局長王淺秋指出，有人惡意抓毛病、黑韓。如果寫這篇報道的記者有些立場，他的目的也就不言而喻了。



韓國瑜今年9月接待日本自民黨青年局，因前面行程路程較遠，晚到25分鐘；之後接見日本學者，因不知接待賓客的本國學者弄錯地點，日本賓客臨時轉移地點，說出“等日本人25分”的話惹議。



日本財經週刊最新一期，以“香港、台灣、韓國”為主題，其中台灣又以2020大選為核心議題，包括探討香港情勢對台灣大選的影響。有篇日本駐台記者田中淳撰稿的報道，“台灣遲刻魔“總統”候選人的言行爭議”。這篇報道標題以“遲刻魔”稱呼韓國瑜，最後結語又提到：“在接下來的總統選舉，韓國瑜給人的最大疑慮，是做為領導人的品性與誠信”。



王淺秋表示，韓國瑜接見第1個參訪團的前一晚餐會上賓主盡歡，也預先表達隔天行程會稍有延誤。至於第2次接見日本學者是行程出狀況，後來才知道聯絡人在資訊上造成落差，讓客人受了不白之冤。後來發現問題出在聯絡窗口，高雄市府表達了歉意並趕緊向對方說明。



有關韓國瑜被說成“遲刻魔”，王淺秋答詢是有人惡意傳播渲染還到日本網頁上宣傳，是有心人惡意抓毛病、在做黑韓供應鏈的行為。王說，根據一些媒體的報道了解，這位記者似乎也是小英基金會想想雜誌相關的人。王表示，如果寫這篇報道的記者有些立場，他的目的也就不言而喻了。