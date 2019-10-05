文匯報：莫讓“黑衣暴力”染指區議會選舉

中評社香港10月5日電／新一屆區議會選舉於11月24日舉行，提名期昨日開始，多個政黨成員搶先報名參選。由於反修例暴力行動持續，估計今次區議會選舉是建制派最艱難的一次，也是風險最高的一次。特區政府必須盡一切方法確保選舉公平、公正、合法、安全進行，讓市民有“免於恐懼地投票”。選民更要細心思量：如果選煽暴派或“黑衣人”進入區議會，區議會將高度政治化，更可能暴力“區區開花”、無日無之，這是居民想要的生活？可以讓“黑衣暴力”染指區議會選舉？



過去近4個月香港多區衝突，暴亂處處。建制派成為暴徒攻擊的目標，僅民建聯就至少有21個辦事處遭破壞，議員及團隊多次被滋擾。提名期一開始，網上已經有暴徒散播針對建制派參選人的威脅言論。建制派是維護香港繁榮穩定的中流砥柱，選情愈是嚴峻，更應該直面挑戰，表達反對暴力的明確立場，不向暴徒低頭，不負支持者和市民期望。



因此，這次區議會選舉最受關注的地方，是如何保障選舉合法安全地進行。近日不少市民僅因不同意見就被示威者毒打，令市民擔心能否在選舉日安全投票。政府有必要因應選舉，做好預案，以更嚴厲的方式制止暴力，確保市民安全公平地投票。黑衣暴徒的暴行，以暴力毀壞議員辦事處、恐嚇持不同政見的候選人，已明目張膽違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，警方必須制止一切涉及選舉的暴力惡行，廉政公署更應強力介入。



區議會選舉的安全順利進行，是廣大選民的共同期望，但今次選舉的結果如何，實屬難測。有人擔心會否重演2003年的一幕。當年因為二十三條立法的爭議，建制派當選率銳降至3成，反對派乘勢大舉佔據區議會議席，當選率近八成。但是，反對派當選後，專事政爭，不理民生，令社區建設、改善民生4年毫無寸進，居民苦不堪言，大呼上當。



2003年的區選教訓提醒選民，選擇事事政治化的反對派進入區議會，必然令區議會變質，將政治抗爭帶入社區，他們只懂操弄所謂民主自由等政治議題，令區議會高度政治化，社區變得永無寧日，絕不會花精力幫助居民處理社區事宜。



此次選舉，如果讓“黑衣人”、煽暴派進入區議會，將暴力抗爭帶入社區，讓暴力惡行蔓延全港各區，破壞社區和諧安寧，後果更不堪設想，居民只能活在黑色恐怖之中。廣大選民要擦亮雙眼，不能讓“黑衣暴力”破壞區議會選舉， 維護區議會選舉的公平公正，用民意抵制暴力，協助香港走出困局。



（來源：文匯報）