呂秀蓮狠批蔡：酬庸濫權兩年敗光台灣

呂秀蓮（左）與前南投縣長彭百顯（右），出席連署說明會。（呂秀蓮辦公室提供） 中評社台南10月5日電／喜樂島聯盟等推薦呂秀蓮、前南投縣長彭百顯搭檔連署參選2020，兩人首次到台南舉辦連署說明會。呂痛批蔡英文，“兩年就把台灣的家當全敗光”、酬庸、濫權“違憲”、剝奪基本人權，一切只為了能連任，害她氣到得了厭食症，住院治療休養很久才漸恢復。



呂秀蓮、彭百顯必須在11月2日前取得28萬多張連署書，才能取得參與2020大選資格。兩人今天橫掃南台灣舉行說明會，全力衝刺，上午在台南，下午在高雄，晚上在屏東，爭取支持。



喜樂島聯盟主席羅仁貴也參與台南的連署說明會，並與支持者問答互動。呂秀蓮被問到到最近蔡英文執政問題時，痛批蔡英文，所作所為都是為了選舉，馬英九執政8年，把國民黨搞到一敗塗地，沒想到蔡英文上任後民進黨還全面執政，不過兩年就把民進黨的價值都毀壞。



呂秀蓮說，她若能當選，只做一任，2021年開“國是會議”，釐清台灣重大問題，取得共識。許多綠營的人說她“不甘寂寞，壞心要拖累蔡英文”，她要這些人不要存小人之心，她有“何等高貴的心，在為台灣找出路”。



彭百顯表示，綠營傳出指控他們幫助國民黨助選、甚至汙衊“賣台”，拿中共的錢來分裂民進黨 民主進步黨用民主來綁架台灣就像當年國民黨反共來夾持台灣人，竟然還有“民進黨貪污也比國民黨好”的說法。



他指出，以前大家都含淚投票，是因為民進黨是台灣的代表，那是以前，民進黨已經腐化， “已經不是我們當年創黨的民進黨”，已經“國民黨化”，讓人看不下去。