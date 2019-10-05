李縉穎：郭家軍第一棒壓力真的很大

李縉穎接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月5日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄參與2020連署參選後，將重心放在“立委”布局上，5日啟動輔選行程，前往新北市三峽替目前唯一郭家軍、前“立委”李嘉進之子李縉穎站台輔選。身為郭家軍的第一棒，李縉穎坦言，壓力真的很大，不過會把第一棒的成績做好，目標就是要贏。



郭台銘5日陪同李縉穎到三峽祖師廟參拜，並到一旁的三峽老街掃街，吸引約百名的郭粉聚集，戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，高喊“郭台銘“總統”好、郭台銘好“總統”等口號，替郭家軍與郭台銘助陣。陪同者還有國民黨籍前“立委”盧嘉辰、李嘉進，與無黨籍桃園市議員牛煦庭，郭幕僚永齡基金會副執行長蔡沁瑜、顧問高虹安與郭昕宜則是穿上郭原本要連署的白色T恤應援。



李縉穎這次角逐新北市第十選區（三峽、土城），由於鴻海總部位於土城，算是郭台銘地盤，此選區現任“立委”是民進黨籍吳琪銘，將尋求連任，國民黨提名在地的新北市議員林金結出馬。國民黨黨內初選時，林金結打敗李嘉進，現在對上了李嘉進的兒子李縉穎。由於是三足鼎立，二藍一綠，“郭家軍”這仗並不輕鬆



約在活動開始一小時左右李縉穎就抵達現場，面對媒體訪問，李縉穎透露，身為郭家軍的第一棒，說沒壓力是騙人的，“壓力真的很大”，期盼能盡最大努力把第一棒成績做好。這次的目標就是要選就要贏，同時也希望更多年輕人，陸陸續續加入改變台灣，不希望自己是唯一，有更多超越藍綠者與年輕人一起改變台灣。



面對三足鼎立的局面，李縉穎說，兩位競爭對手一位是現任議員，一位是現任“立委”，不過他對自己很有自信，畢竟能在郭台銘與柯文哲團隊當幕僚生存至今 ，還得到聯合推薦，一定能為鄉親服務前進“立院”把“立委”做好。



會拉到藍或綠誰的票比較多？李縉穎笑說，他是年輕人，拉年輕人的票會最多。



李縉穎強調，與前輩相比資源比較少，人脈也沒有比較熟，但就是勤跑。由於李縉穎爸爸李嘉進曾為“立委”，是否有傳授密技？李縉穎則說，現在傳授來不及，但從小到大看他選舉有學到不少，真的下來選才知道當候選人有多辛苦。



另外李縉穎也解釋，柯文哲由於今天是補班日無法前來，但下個月聯合競選總部開幕，會邀柯文哲一同來祝賀剪綵。