警中鏹恐傷殘　蒙面犯難追查

（來源：文匯報） 中評社香港10月5日電／暴徒在面罩的掩護下製造一場又一場襲警血案，至今有300名警務人員遭蒙面暴徒瘋狂襲擊受傷。在10月1日屯門鏹水傷警案中，一名便衣防暴警被蒙面暴徒用水槍射鏹水，背和手臂灼傷，需要大面積植皮且神經線壞死，恐永久傷殘。他講述心聲說：“無後悔加入警隊，亦唔會因為今次受傷而退縮！”他勉勵同袍以公正無私的態度執法。據悉，案發時在他身旁的女記者也受重傷有毀容之虞。新界北總區重案組已接手追緝兇徒，但因當時場面混亂，暴徒全部蒙面，調查工作困難重重。目前，大批涉及襲警和縱火等嚴重罪行的蒙面兇徒仍逍遙法外。



該名被鏹水所傷的警員，原本駐守屯門警區反黑組，有13年的“差齡”。10月1日，他和同袍在屯門大會堂驅散暴徒期間，遭蒙面暴徒用水槍發射鏹水襲擊，背部及右手整條手臂內側位置灼傷，屬三級燒傷，因傷及皮下組織，皮肉壞死變焦黑。



他本周三（2日）完成第一次清創手術，但未來仍需要再進行兩三次植皮手術，他日前口述現況並由友人撰信向同袍“報平安”。



他說：“受傷當日已經打咗8支嗎啡止痛，可想而知我受的傷畀大家睇到的嚴重得多......醫生雖然同我講我無生命危險，但我右手神經死曬，需要做兩三次手術......”



手部活動無法完全回復



據了解，受傷警員的治療和康復過程將是非常痛苦和漫長，即使康復，其手部活動能力也無法回復到受傷前，屬於永久性傷害。

