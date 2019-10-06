中評現場：粉絲爭相合照　郭營女將人氣高

郭台銘幕僚成為郭粉爭相拍照的對象。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月6日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後開始布局進軍“立法院”，5日替目前唯一“郭家軍”、競選新北市第十選區（三峽、土城）的李縉穎站台輔選。郭陣營美女幕僚群穿上原本將用於連署的白色T恤，吸引粉絲爭相合照，人氣比要參選的李縉穎夯。



郭台銘5日陪同李縉穎到三峽祖師廟參拜，郭團隊嚴陣以待，幕僚群包括永齡基金會的蔡沁瑜、郭昕宜、高虹安與吳怡萱全部到場，且提前將近1小時到場，全都穿上原本將用於連署的白色T恤，成為難以被忽略的焦點之一。



由於郭台銘在初選結束後即隱身，都是靠發言人女將維持議題熱度，包括高虹安屢屢上政論節目發聲，蔡沁瑜每天安排受訪，使得郭幕僚群有一定的曝光度，當然也是郭粉熟悉的對象。



這場活動吸引近100名郭粉參與，戴上青天白日旗帽與揮舞青天白日旗，還準備“相信郭台銘”的紅布條掛在三峽祖師廟前，在陸續聚集等候郭台銘之際，就有很多郭粉將目光放到蔡沁瑜等郭陣營女將上，盼能索取合照，郭團隊則是來者不拒，一一滿足粉絲的需求。



雖然粉絲合照時多半會拿著李縉穎的競選看板，不過現場向蔡沁瑜等女發言人索取合照的熱度，高過李縉穎，形成配角比主角更受歡迎的特殊現象。

