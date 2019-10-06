王金平沒路走留黨內？唐玉琴：別再製造紛擾

國民黨籍屏東縣議員唐玉琴。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月6日電（記者 蔣繼平）針對爭取披橘袍參選2020的前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平表態若拿不到門票就留在國民黨，國民黨籍屏東縣議員唐玉琴表示，既然留在國民黨，就應該全力支持中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，為何王前院長卻說無法回答？她認為講話仍前後矛盾，只盼留在黨內別再製造紛擾。



王金平5日在屏東受訪表示，若未獲親民黨提名就會留在國民黨，至於會幫韓國瑜助選？王說現在無法回答。王金平傍晚再到台南受訪再度表示，他不會選區域“立委”，也不會去爭取不分區，唯一就是參選“總統”。



唐玉琴，1955年生，出身屏東眷村實踐八村，連任四屆國民黨籍屏東縣議員。過去曾任屏東市婦女會理事長、國民黨黨代表、當過四屆屏東市民代表。唐從屏東市民代表踏進政壇，經歷16年市民代表，連任四屆縣議員，相當資深。



唐玉琴表示，既然國民黨提名韓國瑜，任何在國民黨內的人、黨友、支持韓的人，目標一致就是要唯一支持韓國瑜，等於是政治任務了，必須強力輔選韓國瑜，那王金平前院長講這句話也就矛盾，怎麼現在不能回答這個問題。她說，不知道原因是不好意思？為了面子？或者有其他想法？目前還不清楚背後是什麼因素。



她認為，至於王金平提到不爭取“立委”的部分，這一點還值得肯定，代表在民意代表的生涯上也算裸退，但留在國民黨，政黨本來就是一種政治服務，還是要幫忙國民黨打選戰，做好輔選的工作。



最近黨內有許多不希望王回來的聲音？



唐玉琴表示，不宜太中傷誰，黨的大門還是要大開，選舉不需要豎立敵人，朋友越多越好，建議不要有太多激烈的言語。但王金平若心還在國民黨，就不該坐視不管，目前最重要的工作就是輔選“總統”和“立法委員”。目前最大的大忌，就是扯後腿、撕裂國民黨。若王金平無法做到支持輔選韓國瑜，那就希望王默默留在國民黨，悠悠哉哉當一名大老，不要製造紛擾，不要興風作浪，沉默是金。她無奈地表示，好吧，這也算是一種幫忙。



留在國民黨黨內對王金平有何好處？



唐玉琴表示，畢竟年紀大了還可以留下好名聲、參與黨內的運作、勝選後也許可做資政或顧問、保持黨籍“立委”身分持續運作第三勢力、或者當黨內聯繫郭台銘的橋樑，反正不會吃虧。