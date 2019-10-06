中評現場：郭董不選了　郭粉仍齊力勸進

郭粉衝上舞台向郭表達期盼能選2020的心情。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月6日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄連署參選2020後開始布局進軍“立法院”，5日替目前唯一郭家軍、競選新北市第十選區（三峽、土城）的李縉穎站台輔選，吸引近百名郭粉捧場。對於郭台銘棄選，郭粉似仍期盼一絲希望，不論掃街時高喊口號“郭台銘當總統”，或是突然衝上台向郭台銘表達想法，都是期盼郭能改變心意。



郭台銘5日前往新北市三峽替李縉穎站台輔選，雖是補班日，在三峽祖師廟前仍聚集近百名郭粉，另也有攤商販賣青天白日旗相關商品，盼能搶郭粉財。



前來助陣的郭粉，有披上黃色老虎軍團背心，多半都手拿青天白日旗，戴上郭台銘的青天白日旗帽，同時郭粉也準備了“郭董加油，我們挺你”的紅底白字標語，也準備了“相信郭台銘”的紅布條，替郭台銘加油打氣。



郭粉似乎仍保持一絲希望，盼郭董能參選2020，盼當面告訴郭台銘，像是在郭進場前喊出“郭台銘總統好、郭台銘好總統”，掃街的過程口號也是“李縉穎進國會、郭台銘當總統”，都有“總統”盼能讓郭台銘聽到。



同時也有粉絲將訴求親筆寫成大字報，呼籲親民黨主席宋楚瑜與所有長官支持把郭台銘送進“總統府”，還在郭登台準備短講時當面展示給郭看，仍相當希望郭能投入2020大選。



