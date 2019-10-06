中評鏡頭：三峽訪勝百座古老街屋＋老廟

郭台銘掃街與民眾互動。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月6日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘5日前往三峽替郭家軍、“立委”參選人李縉穎站台輔選。三峽是新北市觀光熱區之一，有250年歷史的三峽祖師廟，一旁有百座古老街屋組成的三峽老街，是觀光客必訪的景點之一。



三峽為新北市觀光名勝，三峽祖師廟與老街為兩大特色。祖師廟興建於1767年，祭奉主神清水祖師，與艋舺祖師廟、淡水祖師廟、瑞芳祖師廟，合稱為“大台北四大祖師廟”，同時也是新北市政府公告的市定古蹟，也屬於“新北市文化資產”。



三峽老街則為台灣北部最長的老街之一，長約260公尺，有一百多座古老街屋，巴洛克式立面牌樓為其建築特色，在老街上可以發現新奇與復古的玩意，還有豐富的美食，如金牛角、豬血糕及手工豆花等小吃，是三峽區重要的文化與觀光據點。



郭台銘5日為參選新北市第十選區(土城、三峽)“立委”的李縉穎輔選，前來此處，郭先是虔誠地在三峽祖師廟上香，再前往三峽老街掃街。郭展現親和力，面對遊客或攤商要求合照與簽名來者不拒，逐一與攤商握手之際也不忘向攤商拜託支持李縉穎，同時也有熱情的攤商送上三峽名產金牛角與青草茶，郭則是在掃街之際大口品嘗三峽的好味道。

