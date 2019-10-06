邱坤玄：兩岸統一“中華民國”可作文化貢獻

政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄5日出席研討會指出，蔡英文執政3年多來的政策，可以用“偏”一個字形容，若要改變就要選邊，“偏”的對立是中，依“憲法”規定，未來兩岸統一，“中華民國”在文化方面應可做出積極貢獻，台灣就是要守住中華文化寶地，所以要以中作為最佳政策。



馬英九基金會5日舉行“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”，在張榮發基金會舉行，上午第一場先針對兩岸問題進而研討，下午第二場探討外交問題，第三場探討“國防”問題，再由馬英九主持圓桌論壇。包括前“國安會”諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄；前“國發會主委”、前陸委會副主委、政治大學經濟系教授林祖嘉；前“國安會”副秘書長、前空軍副總司令、退役中將葛光越，以及重啟核四公投領銜人黃士修等人與談。因時間關係，沒有接受現場提問。



邱坤玄以“偏”一個字來概括蔡英文執政3年多來的政策，除有傾斜之意，也有政策被邊緣化的問題，而且還代表政策上不公平、有私心的政策。



他分析，首先是“外交”上的“偏”，就是向美國一面倒，回想1950、1960年代，幾乎一面倒向美國過，但當時國際的結構、權力對比，美國佔盡優勢，所以還能享受到應有的地位與權利。1979年與美國“斷交”，國際環境、權力對比產生重大變化，美國戰略需求已經開始轉變，所以當時一邊倒得到美國“斷交”的結果。



邱坤玄說，現在的一邊倒完全是誤判形勢，因為再也不可能在美中貿易大戰之中，找到過去冷戰時期的地位，現在的國際政治講相互依賴，美中雖有貿易大戰，但相互依賴的程度遠比冷戰時期強烈很多，所以現在是對立而非冷戰時的對抗。



他指出，現在蔡政府選擇一邊倒，不單偏離國際政治的潮流，也喪失了在地緣政治上本來應有的關鍵位置而被邊緣化，包括斷交、主權地位的喪失，都是一邊倒產生的結果。



其次，邱坤玄指出，在兩岸關係上，蔡政府的政策偏得更厲害，不但偏而且“黑中”、“反中”，強調威脅、軍事威脅，但從不提大陸也是機遇與機會，這樣的判斷完全是錯誤的政治判斷，以現在兩岸關係衍生出的問題，結果大家都看得很清楚。



邱坤玄指出，中國大陸除了在ICBM力圖發展，也在聯合國維和部隊上做許多努力，人道救援上、非洲疾病控制上都做了非常重大的貢獻，近期香港問題，蔡政府也是一面倒，完全不看暴民採取的暴行活動，蔡政府以為撿到槍，但最後可能成為未爆彈，未爆彈的殺傷力遠比撿到槍的還大很多，若用“今日香港明日台灣”做為選舉利器的話，到頭來後果是很值得懷疑的。



內政上的“偏” ，邱坤玄細數，先是挑撥軍公教與勞工之間矛盾再進行改革，接著是族群對立、統獨對立、最近還運用強而有力的“國家”資源去恐嚇老百姓，例如台大校長管中閔人事“卡管”讓各級學校產生寒蟬作用，現在又有“國安五法”。



邱坤玄說，當前的情形若要改變，就要選邊，過去馬政府時期做到的不只是單純的平衡，而是動態的平衡，其實台灣在美中台三邊上可以發揮槓桿作用，藉此達成想要達成的目的。



他指出，經過17年談判都不成、馬英九執政就達成的台日漁業協議就是最好的例子，當兩岸關係某種程度上的和緩與非常曖昧的交流關係產生後，會讓第三方日本非常擔心，日本會揣摩兩岸在釣魚台主權問題上會合作，因此決定先與台灣發展關係，簽下台日漁業協議，當然，馬英九不會與大陸進行任何形式的合作，但始終保持模糊空間，讓日本猜想。



邱坤玄說，其次，“偏”的對立就是中。“中華民國”與中華文化絕對是重要資產，中國大陸雖是世界第二大經濟體，但文化底蘊仍非常欠缺，台灣在這方面可以發揮作用，台灣是是全世界在中國歷史上最有機的結合，因為可以有效的運用資本主義與儒家文明形成特殊的中華文化，若依“憲法”規定，未來兩岸統一，“中華民國”在文化方面應有積極的貢獻，台灣就是要守住中華文化寶地，所以要以中作為最佳政策。