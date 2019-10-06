前防長高華柱：兩岸僵局讓我們肩頭非常沉重

前“國安會秘書長”高華柱。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月6日電（記者 李其樺）馬英九基金會5日舉辦“哪來的芒果乾？”國安問題研討會，前中國國民黨“立委”、“國家政策研究基金會外交及國防組”召集人林郁方指出，兩岸關係戰力差距不小，必須建立兩岸穩固的溝通管道，才能使台灣長治久安。



第三場次“國防”論壇邀請包括林郁方，歷任“國防部長”、“國安會秘書長”的高華柱，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授楊念祖與前“國安會”諮詢委員袁桂笙參與。



高華柱表示，馬英九任內的“國防”政策如《孫子兵法》所講的“上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。上兵伐謀就是所謂和睦，和睦做得好就能減輕基層壓力；其次伐交就是友日親美，其次伐兵就是有效嚇阻；嚇阻不了就是其下攻城。因此兩岸問題能夠對話，就能讓壓力減輕，這部份解決不好就會持續“斷交”，前面兩道都垮了，變成只能加強“國防”，因此我們的肩頭非常沉重。



楊念祖認為，馬英九任內遵循3個原則，第一，不統不獨不武，第二，和睦友日親美，第三，在九二共識和一中各表的基礎上，與大陸務實交往和互動，致力兩岸關係的戰略穩定，也獲得美方信任。同時在戰略穩定前提下，我們才能有打造不對稱戰力的條件，但是這種戰略穩定在陳水扁、蔡英文任內都看不到。



林郁方指出，馬英九任內推動“國艦國造”計劃，並順利獲得美方支持，並進行雄風2E巡弋飛彈量產、完成空對面萬箭彈研發並進入量產、推動經國號戰機提升計劃。另外，在台美軍事交流方面，頒發88水災救災紀念章給美軍代表、美國同意提升F16戰機性能、台美高級將領互訪等成就。



林郁方表示，馬英九任內運送迫擊砲和高砲到太平島和東沙島，2013年投入新台幣33億元在太平島興建碼頭，後來中油公司更派出南海探勘團隊登上太平島進行陸上探勘，積極捍衛南海主權。另外，2008年台灣聯合號遭日本船艦擊沉、2013年菲律賓廣大興漁民遭菲律賓射殺事件、2016年琉球漁船遭日本扣押，馬英九政府皆表現強硬態度，成功保護漁民。



林郁方認為，蔡英文執政後，“國防”預算從馬英九2016年卸任前編列的新台幣971億元，減為2019年的898億元，在對外方面今年3月蘇澳漁船被日本扣押，對外態度軟弱無能導致漁民被欺壓。他認為兩岸總體戰力差距不小，除了必須與歐、美、日等大國維持良好關係，尤其必須構建兩岸穩固的溝通管道，才能長治久安，蔡政府顯然忽略兩岸關係是影響台灣安全的最要因素。