柯妻酸藍綠　一例一休從北怨到南沒人聞問

陳佩琪臉書。（擷取自陳佩琪臉書） 中評社台北10月5日電／台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的妻子陳佩琪5日晚間PO臉書酸2020大選指出，柯每到外縣市參訪，最後總會問對方“目前最窒礙難行、最需要政府幫忙的是什麼？”而答案十之八九都是“一例一休”要改，但2020大選到了，藍綠陣營參選人似乎沒人提出改善方案，這是民間企業從北怨到南的政策，難怪每次都有人請我們吃山蘇（三輸）。



本身是小兒科醫師的陳佩琪也說，“罵人”到底有沒有用？國際間比的是“拳頭大小”和“口袋深度”，所以靠隻嘴巴罵人是沒用的，但在國內選舉當然就有用囉。這一段話陳佩琪雖然沒有點出是誰，但暗酸了一把蔡英文的味道非常濃厚



陳佩琪臉書全文如下：



假期有空時會跟先生跑外縣市參訪行程，也學到許多醫療專業以外的知識，行程中也會坐下來聽聽先生的演講，聽多了，我都會背了…“執政不難，就是“該做的事做，不該做的事不要做（指貪污和人事酬庸，認真做”，這樣就對了。”



所以他說最自豪的事是幫台北市民還了570億債務，利息從29億降到7億（希望沒記錯），其實他會常講這個，就知道民生經濟問題是大家最關心的，常聽人說台灣要突破經濟困境，就要“產業升級”與“建立品牌”， 這種論述對我們這種外行人來說，實在籠統，有一次聽先生的演講， 他講了一個例子，我才稍有概念…



“我們大家都瘋 i phone，但蘋果為什麼會如此成功，因為他們投入了大筆經費來研發新機種，再請別人幫忙代工，最後掛上他們的缺口蘋果招牌，這樣就能賺取大把大把的利潤了，但幫他們代工的卻只能收取微薄的代工費而已。” 或許這就是我們說的產業要升級與建立自有品牌的涵義吧！



先生到外縣市參訪，他常在每個參訪行程開場白說：“ 我們是來這邊跟大家學習的，當然也希望作為台北市長，看看有什麼我們可以幫得上忙的？” 行程最後他也會問對方：“目前最窒礙難行、最需要政府幫忙的是什麼？” 這問題的答案十之八九都是“一例一休”要改，當然這不在先生的職權範圍內，只是目前選舉到了，候選人對這個最大民怨，似乎沒人提出改善方案，檯面上也沒人討論這個，但這真的是我和先生到外縣市參訪時，民間企業從北怨到南的政策，難怪每到一處常有人請我們吃山蘇（三輸）。



承接昨天臉書的“罵人”議題，罵人到底有沒有用？當然是看場合和情境囉…國際間比的是“軍事武力”和“經濟實力”，簡而言之，就是比“拳頭大小”和“口袋深度”，所以靠隻嘴巴罵人是沒用的，但在國內選舉當然就有用囉，2016年3－5月，政黨輪替、新政府尚未上任，先生就被這媒體（三X）從PTT抄來的新聞給打趴了：



“柯文哲在台大當醫師時，不會用電腦，而且很沒學問，都要intern 唸paper給他聽；當市長後整天跑去社會局對他們指指點點，說三道四的”，當時只要有一家從PTT 抄一些不經查證的新聞，就會吸引其他媒體一起報道，先生的民調就這樣被打掉了，當時他不知道原因，還常歪著頭問我：“我最近有做什麼嗎？”不過這只是前菜而已，2017年世大運後變本加厲，開始抹紅，2018年五月白綠分手後，更肆無忌憚，連仲介活摘器官都出籠了，導致最後那一段時間先生選得極為辛苦，所以說罵人在國內選舉當然有用！



先生最喜歡教訓我這件事，每次都讓我恨得牙癢癢的，今天趁他尚未下班，實在不吐不快 …記得不久前在“大雲食堂”錄製節目時，看準我不好意思在節目上跟他對槓，竟然趁機教訓了我十分鐘： “就跟妳講，別看政論節目，他們就是故意的，別理他們就好了嘛！”把我說得好像整天閒閒沒事幹在看政論節目一樣，其實晚上下班就算有空，也是看柯南重播或電腦上的卡通（我還很喜歡湯姆貓和傑利鼠），不然就是看棒球，會轉到政論節目，當然都是廣告時間選台器的功勞，只是當時的慘況是連偶爾轉台看看，都會轉到罵他的頻道，就知道當時有多少人罵他了。



選舉找民代、名嘴罵人，有沒有效？ 當然有效，“曾參殺人”聽久了，連自己媽媽都會相信，不過9月17日以後目標稍微轉移了，只是最近選台器轉來轉去，還是讓我聽到一句毛骨悚然的話...



某光頭“立委”在某政論節目上說：“那個人喔，他的〝資料〞我們都準備好了，沒想到都還沒用上，他就自己爆成這樣子了，哈哈哈！哈哈哈”，真可怕呦，以前候選人還沒決定前，就聽過這樣的傳聞：“ 啊呦，他們不管派誰出來，我們資料都準備好了啦，只要你不選，我們就贏了。”



今天看到一則有趣的消息：《陳佩琪什麼時候寫臉書的，昨天我回家沒看到她在寫啊？》發臉書只要從資料庫CO一些出來，再加一點時事意見就可以了，要QOD，QD，BID，TID，PRN 發都可以，哪需寫到讓你發現啊？回到家有飯吃，有乾淨的衣服換就好了，管那麼多！