竹科員工平均年齡近40歲　科技新貴變老了

新竹科學園區員工平均年齡，從1986年的29.2歲，到2018年的37.6歲，科技新貴變老了。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹10月6日電（記者 黃文杰）新竹科學工業園區，是台灣第一座科學園區，今年12月將歡慶39歲生日，成立至今有400家以上高科技代工業、服務業廠商進駐，過去竹科引以自豪就是年輕，不過最新統計發現，竹科員工平均年齡從1986年的29．2歲，到2018年的37．6歲，科技新貴變老了！



蔡英文5日下午前往位於竹科的旺宏電子參訪，在董事長吳敏求、總經理盧志遠陪同下，了解旺宏這幾年的擴展及成功因素。



記憶體大廠旺宏，是日本遊戲機Switch供應鏈，近期市場傳出，Switch因9月27日開賣的新遊戲，炒熱市場買氣，也連帶使得Switch熱賣，旺宏將可望進一步受惠。



蔡英文與廠商座談提到，旺宏所研發的產品價值，在產業界為人所稱道，特別是其擁有的專利項目也應該是最高的。



稍後也參觀旺宏的員工休憩區，包括游泳池、親子遊樂區及綜合體育館等，肯定企業提供員工完整的福利，讓員工在工作之餘，也能保持健全身心。



旺宏到年底將歡慶30歲，事實上，有“台灣矽谷”之稱的竹科很多廠商，也陸續跨入“而立之年”，值得注意的是，竹科員工平均年齡也增加。



竹科涵蓋範圍橫跨新竹市東區與新竹縣寶山鄉，園區內廠商以經營電子代工服務為主，為全球高科技代工產業的主要科技重鎮之一。



來到竹科上班，員工多半從事包括半導體業、電腦業、通訊業、光電業、精密機械業與生物技術業，這裡是全球半導體製造業最密集的地方之一，



竹科向來是年輕人嚮往的工作地點，不過根據“主計處”統計，2016年至2018年事業人力雇用狀況顯示，竹科缺工數，已連續3年均超過4000人。



另外，員工平均年齡從1986年的29．2歲，到2018年的37．6歲，逼近40歲了。



當竹科的科技新貴，開始“變老了”，顯示年輕人未必把竹科列為第一志願，令人憂心，但也代表竹科成立至今，留住一批資深員工，發展更加成熟穩健。



也有學者分析，竹科對工程師等高階人力的需求增加，造成許多學生都是取得碩、博士學位後才進到園區，這也是員工平均年齡增加的原因之一。