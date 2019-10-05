挺進藍鐵票區　蔡英文7日赴馬祖

中評社台北10月5日電／中央社報道，黨政人士今天表示，延續團結“中華民國派”跟“台灣派”選戰路線，蔡英文7日將前進馬祖，歷數十年戰地管制生活的馬祖對於“保衛中華民國”有深刻的記憶，蔡英文跨海前進是此一路線的再次宣示。



選戰進入倒數98天，黨政人士晚間表示，蔡英文的民調支持雖穩定領先，但蔡英文不放棄任何一張選票，穩定中力求突圍，擴展非傳統綠營票倉的“立委”艱困選區，拉抬願意挑戰艱困選區的新生代“立委”參選人。



黨政人士晚間表示，蔡英文今天深入原民部落的司馬庫斯，也走踏客家人大票倉新竹；7日（週一）前進馬祖，進入“深度中華民國”地帶，可以說“本週的小英很不綠”，挺進非傳統綠區票倉，擴大社會全面支持

的基礎，展現每一張票都不放過的強烈企圖。



該人士說，蔡英文今天到新竹縣走透透，首先是深入山區，走訪深具特色的原民部落司馬庫斯，檢視天空步道的建設成果，也與原民朋友在地懇談，感受部落的文化色彩。



蔡英文再從芎林客家農鄉的信仰中心到竹科的台灣科技產業重鎮，黨政人士表示，一方面延續“拚經濟、顧產業”的國政主題，聆聽產業心聲，一方面也向鄉親大力拉抬民進黨提名的“立委”參選人鄭朝方與周江杰。



黨政人士說，鄭朝方歷經去年新竹縣長選舉的洗禮，從政壇素人已轉變為新生代戰將；周江杰從環境運動出身，曾以綠黨身分出任新竹縣議員，之後加入民進黨成為生力軍，擔任客家部主任、新聞部主任與發言人，

歷練完整。透過客青雙秀的積極耕耘，民進黨有機會擴大戰果。



10月7日蔡英文前進離島的馬祖到地方信仰中心向鄉親報告國政。黨政人士表示，蔡英文曾說過，這是一場團結“中華民國派”跟“台灣派”、一起來守護自由民主生活的選戰，在曾經經歷數十年戰地管制生活的馬

祖，對於“保衛中華民國”有深刻的記憶，蔡英文的到訪，也是對此一路線的再次宣示。



黨政人士說，雖然在馬祖，民進黨黨員只有個位數，這次推出曾任黨發言人的李問叩關挑戰。新世代的（“立委”參選人）李問發揮奇招，揹著大氣球，將馬祖走透透，雖是政壇菜鳥，但開疆闢土的勇氣令人印象深刻。