林祖嘉：台灣人口高出低進是很大傷害

馬英九出席“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）政治大學經濟系教授林祖嘉5日出席論壇指出，台灣出生人口下降、高齡化社會情形非常嚴重。李登輝執 政後，每年新生兒人數只在馬英九執政期間不減反增，從2008年19萬9千人到2015年21萬3千人，增1.4萬人，蔡英文執政2年新生兒少了2.6萬人，今年可能剩下17萬。他感嘆，要年輕人生小孩，要對未來有足夠的信心，如果都有“芒果乾”（“亡國感”），大家會猶豫，很不幸的蔡政府卻拚命製造“芒果乾”。



針對台灣的人口老化與少子化，林祖嘉指出，開放的移民政策也是可行方案，但必須要開放白領技術移民，因為，“勞動部”估計，每年大學畢業以上赴海外工作約73萬人，到台灣工作的外籍勞工約70萬左右，屬產業的是45萬、從事社福的25萬，白領外勞技術工人只有3萬，所以是標準的“高出低進”，這也是很大的傷害。



馬英九基金會5日在張榮發基金會舉行“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”，上午第一場先針對兩岸問題進而研討，下午第二場探討外交問題，第三場探討“國防”問題，再由馬英九主持圓桌論壇。前“國安會”諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄；前“國發會主委”、前陸委會副主委、政治大學經濟系教授林祖嘉；前“國安會”副秘書長、前空軍副總司令、退役中將葛光越，以及重啟核四公投領銜人黃士修等人與談，這場圓桌會因時間關係，沒有接受現場提問。



林祖嘉除了談到台灣因應國際區域整合，應積極加入區域經濟組織包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP），也談到人口成長趨緩的問題，因為人口問題就是“國安”問題。



林祖嘉指出，台灣人口出生數字長期下滑，1970、80年代一年新生人口可以到30幾、40幾萬，現在掉到18萬，今年估計只剩17萬；今年1到8月出生總人數是11萬5千人，死亡人數是11萬8千人，因此今年是從1949年到現在第一次自然死亡的人數超過出生的人數，如果沒有調整，未來台灣的人口會愈來愈少。



他表示，2018年是台灣人口最多的時期，有2380萬人，從此人口總數會往下掉，依“國發會”估計，2065年中估計人口是1700萬，其中高齡人口佔41％，16歲以下剩9％，16至65歲的勞動力人口49．5％，也就是一半的人工作得照顧另一半的人，屆時勞動人口要照顧老小會有多大壓力，情況難已想像。



他表示，經過調查，70％的人希望政府協助托育小孩，因此公托最重要，而鴻海創辦人郭台銘提出0到6歲“國家”養，希望可以納入國民黨大選參選人韓國瑜的政策裡，雖然這很花錢，但可做為中長期政策，花5至10年的時間逐步達成。