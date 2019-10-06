韓妻李佳芬代夫出征　今鐵人行程新北輔選

李佳芬6日到新北輔選，被形容是鐵人行程。（李佳芬辦公室提供） 中評社台北10月6日電（記者 張嘉文）距離2020大選不滿百日，中國國民黨2020參選人韓國瑜妻子李佳芬近期頻頻“代夫出征”到各地輔選，6日將以新北媳婦的身分走訪半個新北市，包括中和、新店、三峽、板橋、樹林、三重，先後與8位“立委”參選人合體造勢，由於新北幅員廣大，李6的行程被形容為鐵人行程。



6日的輔選活動取名“2020幸福加分；新北媳婦佳芬回娘家囉！”前台北縣長周錫瑋、挺韓五虎將文山伯、國民黨新北市黨部主委李乾龍都將全程相挺，挺韓“貪食蛇”機車隊，也將陪李佳芬跑透透造勢。



李佳芬6日輔選列車第一站到中和，為國民黨“立委”參選人邱烽堯站台，活動中也將首度發表挺韓新歌“讓我陪你一起走”，這首歌由藝人熊海靈演唱，歌詞感人且振奮人心，表達一路力挺韓國瑜的決心。



中和場結束之後，李佳芬將依序前往新店、三峽、板橋、樹林、三重輔選，合體的“立委”參選人分別是羅明才、林金結、林國春、柯志恩、黃志雄、李翁月娥，以及黃桂蘭。中午時間，李佳芬則與新北市金門同鄉會、新北市邱氏宗親會會面。



而行程的最後重頭戲是在三重，李乾龍安排李佳芬穿起圍兜，到三重著名的“五燈獎豬腳飯”幫獨居長者送餐，另探望102歲的人瑞等等，服務這些孤苦無依的獨居老人，也是呼應韓國瑜說的“莫忘世上苦人多”。