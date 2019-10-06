中評關注：王金平參選鬧劇何時才能結束？

王金平。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月6日電（記者 蔣繼平）爭取披橘袍參選2020的前“立法院長”、國民黨不分區“立委”王金平5日鬆口，若無法參選就休息，不選就回國民黨。所謂休息僅短短3天，卻紛擾了6個月，但王無法回答是否助韓，等於又埋伏筆，是否代表私心未了，回到國民黨不代表鬧劇結束，還有得看。



王金平5日在屏東受訪表示，若未獲親民黨提名就會留在國民黨，至於會不會幫韓國瑜助選？王說現在無法回答。王金平傍晚到台南受訪，進一步表示，他不會選區域“立委”，也不會去爭取不分區，唯一就是參選“總統”。



王金平參選2020之路，從原本的“參選到底”、“選舉公報上一定有我”的肯定態度，到現在只剩唯一一途，就是爭取親民黨推薦，但目前看來機會是越來越低。



王金平4日表示，若沒爭取到親民黨大選門票就會“休息”，結果經過一天後答案揭曉，這個“休息”只代表“閉關三天”，而且到底親民黨給不給門票，對他來說過程竟是“開心地等待”。



王金平更難得直白回答媒體，若最後不選當然就回國民黨，這個答案讓人“驚嚇”，從三月參選到底歷經半年，走完一圈最後仍是回到黨內，但被追問是否會支持韓國瑜，王卻無法回答，等於又是埋下伏筆。



王金平這場參選到底的秀，6個月的興風作浪後，最終成為一場鬧劇，正式攤牌不選回到黨內，但未來仍是一顆未爆彈，只能代表王的私心未了，未來要怎麼帶風向，是否仍是擾亂的角色，都還有待觀察。



保留黨籍對王金平來說只有好處沒有壞處，最後三個月仍然大有可為，可以保持能量繼續運作郭柯王結盟，也可持續發揮所謂小黨大聯盟，謀取最大的利益。國民黨只能徒呼負負？