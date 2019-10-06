郭粉投票動向　李錦銘：三成投蔡二成投韓

台中文化企業家、郭台銘台中粉絲後援會發起人李錦銘。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月6日電（記者 林谷隆）台中文化企業家、郭台銘台中粉絲後援會發起人李錦銘接受中評社訪問表示，鴻海集團創辦人郭台銘決定不登記2020參選連署，運用其它方法繼續關心台灣政治發展，我們雖然失望，但卻沒有絕望，目前會持續支持讓郭的子弟兵進軍“立法院”，凝聚第三勢力，扮演台灣政壇的關鍵力量，制衡國民兩黨。



李錦銘也說，在郭不選後，郭粉2020大選的投票意向，目前有一半表態不投“總統”票”，有3成會支持民進黨蔡英文，有2成會轉而支持國民黨韓國瑜，未來這個比例也可能會改變，因為大選接近恐怕會激化藍綠歸隊，到時可能轉投蔡會下降、轉投韓會上升。



李錦銘，醋王極品股份有限公司總經理、中華兩岸（藝術文化）菁英誠信會理事、《醋貫古今》大中華版發行執行總顧問。李錦銘長期支持藍營政治人物，例如洪秀柱參選2016大選、吳敦義2017年競選國民黨主席，李都號召支持者到競選活動聲援。



李錦銘受訪表示，他因為從事醋產業、推廣中華醋文化，這幾年時常走訪山西交流，還成為山西省會太原市的榮譽市民，所以愛烏及屋，會特別關注祖籍山西的郭台銘。



他提到，在民進黨執政下的台灣，反中、去中國化，自絕於大陸的崛起，民生哀嚎，當聽聞郭台銘宣佈參選2020時，內心第一個感覺就是“振奮”，台灣的救世主終於出現了！所以從郭初選開始，他在台中就籌組郭台銘台中粉絲後援會，全力為郭助選。



李認為，民進黨蔡英文執政，實在做太爛，讓老百姓很失望，所以民意的最大公約數是下架蔡英文，他挺郭不挺韓，最主要是因為郭台銘是經得起考驗，他過去40年將一間小工廠經營成跨國大企業，這個寶貴經驗都讓人家很信賴。



李錦銘也說，尤其在國民黨初選中，韓國瑜在爭議的初選中贏郭台銘，在民進黨初選中，蔡英文也是在爭議的初選中贏了賴清德，我們看到國民兩黨的問題都非常大，滿腔熱鐵的郭台銘輸了這一場，我們心中都非常遺憾，因為2020大選如果再輸，國民黨跟“中華民國”恐怕都會完蛋。



他告訴中評社，雖然最後郭台銘決定不參與2020選舉連署，而是運用其它方法繼續關心台灣的政治發展，我們雖然失望但卻沒有絕望，我們還是尊重郭先生的決定，也會持續幫助郭實現理念，當前重要任務是幫忙郭的子弟兵進軍“立法院”。



李錦銘提到，目前郭陣營將推派永齡基金會顧問郭昕宜參選台中市“立委”第五選區（北屯、北區），對上現任國民黨籍“立委”沈智慧，與民進黨提名的交通大學助理教授莊競程，這一仗不好打，但是勢在必行，郭欣怡已經來到台中與郭粉見面，未來郭粉後援會會全力協助怡，展現理性與鋼鐵意志。



至於柯文哲創建的台灣民眾黨在台中第三選區提名上雅里長張睿倉參選，台中郭粉會協助嗎？李錦銘回答，郭台銘與柯文哲聯手合作，台中郭粉支持民眾黨的候選人是必然的，因為面對邪惡的民進黨，讓人失望的國民黨，因為郭沒有參選，更要努力結合第三勢力，衝高“立委”席次，扮演台灣政壇的關鍵力量，制衡國民兩黨。



在郭台銘不登記參選連署後，原本的挺郭在2020大選中投票意向，轉向韓國瑜、轉向蔡英文的比例多少，會影響多少人？



他預估，郭台銘從宣布參選2020以來，在各項民調中，支持度一直都在20%－25%之間，我們認為這一群就是所謂的挺郭人士。在郭不選之後，當中大約有3成會支持民進黨蔡英文，這個預估是現在，未來隨著時間往前走，比例會越來越低；大約有2成會轉而支持國民黨韓國瑜，未來比例應該會增加，不過可以確定是有五成“總統”票會投廢票。



李錦銘坦言，之所以說郭粉挺蔡比例會降低，挺韓比例會增加，這是因為雖然現在很多人對韓國瑜不滿、對國民黨不滿，但是在大選呈現藍綠對決之下，韓畢竟也是藍軍，郭粉在不滿情緒淡化後，還是會理性支持下架蔡英文。



李錦銘提到，郭台銘9月底在台北舉辦粉絲見面會，他特別邀集台中郭粉北上參與，還帶了一幅由書法大師任漢平親手寫的“心同日月義同天”在會上送給郭台銘，期許郭董繼續為國家拚下去。



他也透露，任漢平老師是郭台銘山西運城的老鄉，他17歲就來台灣，長年擔任書法大師于右任隨行攝影，他用“心同日月義同天”這句話，勗勉郭台銘先生如日之高昇，如月之永恆的忠義情懷熱愛著苦難的“中華民國”，這也是郭粉會持續挺郭的理由。