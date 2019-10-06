葛光越：台灣需要選一位和蔣經國同特質的人

前“國安會”副秘書長葛光越。（中評社 李其樺攝） 中評社台北10月6日電（記者 李其樺）馬英九基金會5日舉辦“哪來的芒果乾？‘國安’問題研討會”，在下午的圓桌論壇中，曾任蔣經國武官的前國安會副秘書長葛光越回憶蔣經國生前的勤政愛民事蹟，認為明年大選，台灣需要選一位和蔣經國相同人格特質的人，＂滷肉飯、礦泉水、莫忘世上苦人多＂。



飛官出身，曾任空軍副總司令、駐拉脫維亞大使的葛光越表示，蔣經國生前生活相當清苦，他曾擔任蔣經國的武官，曾吃過他的便當，雖然味道清淡，但經國先生仍然吃得津津有味。有次還把當時進口的富士蘋果全贈送給部屬。



葛光越說，蔣經國去世百日後，大家去來來飯店參加臨別餐會，每個人都點新台幣550元的套餐，席間馬英九問說＂總統（蔣經國）吃過沒有？＂結果跟隨經國先生最久的武官回答＂沒有吃過！＂所有人都低頭，他也忍不住掉淚。



葛光越強調，蔣經國生前非常勤政愛民，有次颱風在高雄造成災害，蔣經國一晚就找他6次，要求他打電話給當時的高雄縣長余陳月英，請她先探望災民，隔天經國先生立刻搭機前往高雄，隨後驅車至六龜，不辭路途勞苦探視災民。



葛光越說，他介紹蔣經國的目的，是希望台灣重現亞洲四小龍的榮景，現在大選好不容易找到和經國先生具有相同特質的人，滷肉飯、礦泉水、不貪污、＂莫忘世上苦人多＂，值得大家好好想想。