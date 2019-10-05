江啟臣赴美國參加會議　將為韓國瑜輔選

中評社台北10月5日電／國民黨“立委”江啟臣、許毓仁與國民黨“總統”參選人韓國瑜的“國政”顧問團成員今天赴美參加“美台國防工業會議”。江啟臣說，將闡述國民黨對美台國防合作的完整概念與期望。



中央社報道，江啟臣與國民黨代表團今天赴美參加“美台國防工業會議”，行前有媒體報道點名江啟臣將擔任韓國瑜的副手，促成“韓江配”。江啟臣行前接受媒體訪問時說，純屬傳言。



美台商會主辦的“美台國防工業會議”，將於6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，江啟臣與許毓仁以及韓國瑜“國政”顧問團國防組成員，包括前“國防部”副部長陳永康、淡江大學副教授黃介正、“國安局”前駐美中

將特派員田在勱等一同赴美，促進美台國防相互了解，搭起溝通橋梁。



江啟臣說，此行將闡述國民黨對美台國防合作的完整概念與期望，國民黨希望以堅實的防衛能力，在足以自我防衛的前提下，扮演促進各方利益互惠的區域和平倡議者，而非麻煩製造者。



他說，在美中關係與兩岸格局變動劇烈的當下，國民黨有責任轉達負責任的國防合作政策，促進美台在國防合作上的完整共識與差異調和，避免美台在國防政策的合作與“國會”互動因資訊不對稱，而出現步調上的資訊

落差。



江啟臣說，此行也將在紐約與僑胞會面，除替韓國瑜及國民黨提名的“立委”造勢以外，更向僑胞報告，為何國民黨要重返執政，讓台灣更富裕、更民主、更安全。