袁桂笙：若網遭攻擊癱瘓　台灣會變網路孤島

馬英九主持“哪來的芒果乾？－‘“國安”’問題研討會圖桌論壇。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）前“國安會”諮詢委員、凌群電腦公司公用系統事業群副總經理袁桂笙5日下午在“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”第三場“國安”論壇上指出，以現在的網攻技術，只要針對台灣地區實施高流量的飽和性持續阻斷攻擊，有可能塞爆台灣對外網路頻寬，讓台灣地區等同網路孤島，若是通訊全面停止運作，從軍隊通聯、調度到社會運作將全面癱瘓。



“哪來的芒果乾？－‘國安’問題研討會”由馬英九基金會在張榮發基金會舉行，上午第一場先針對兩岸問題進而研討，下午第二場探討外交問題，第三場探討國防問題，再由馬英九主持圓桌論壇。



其中，第三場“國防”論壇由前“國安會秘書長”高華柱主持，前“立委”林郁方、淡江大學國際事務戰略所助理教授楊念祖、前“國安會”諮詢委員、凌群電腦公司公用系統事業群副總經理袁桂笙與談，會後並接受提問，其中袁桂笙談軍事作戰之中的重中之重資訊安全。



有人提問，在軍事特別是資訊戰上，防禦再好也難面對攻擊，若是遇到網路資訊攻擊時，該如何採取因應作為？



袁桂笙表示，在資訊戰的領域，防禦與攻擊永遠是一體兩面，防禦的困難度遠大於攻擊，若以重大的系統漏洞來說，他在“國安會”初期2、3年時，平圴一年系統重大漏洞為3到4個，但當“國家”的力量完全投入時，在挖堀漏洞的速度非常驚人，平均每一年產生系統形的漏洞都超過10個以上，任何一個漏洞如果沒有先發現，沒有先獲得，或者別人已經先利用了，這漏洞一進來是神不知鬼不覺，現有的防禦方法完全無效。



他指出，後來政府在兵推時只做兩件事，一是應變與復原一定要有效，所以一定要把所有系統最原始的檔案、應用程式、基本系統做好備份，以備“地動山搖”時能立即應變、復元，因為如果“國安會”被打垮了，所有的士氣都垮了。



他說，反過來講，攻擊是最好的防禦，所以如何培養攻擊的能力是另外一個課題，這牽涉人才培養、動員、還有如何做，這都很複雜，一言難盡。



袁桂笙談資安問題時，指出關鍵性資通系統防護的重要性，一是如果輸配電管理系統失效的話，可能導致台鐵、高鐵、捷運、都會交通、行動通訊等服務在短時間內全面停止運作，進而形成社會安全的系統性瓦解，講簡單一點，就是有電卻發不出去，在沒有電的情況下，從軍隊通聯、調度到社會運作全面癱瘓。



二是如果金融資訊中心交換系統停擺，可能導致跨行提款服務全面中止，進而形成臨櫃擠兌。



三是台灣網路管理中心DNS系統停止運作，可能導致台灣地區的網路位址無法解析，讓網路服務全面中斷，簡單說就是除了每個人無法上網。



四是以現在的網攻技術，只要針對台灣地區實施高流量的飽和性持續阻斷攻擊，有可能塞爆台灣對外網路頻寬，讓台灣地區等同網路孤島。



袁桂笙指出，馬英九執政時能做到“資安即“國安”，就是從“國安會”成立“國家資訊安全研究指導小組”，建立五大任務體系，與“行政院”資訊安全會報及所屬體系、“國安”首長每月、每季、每半年定期會議檢視全盤資安情勢及重大資安政策、資安事件的處理與檢討，每半年田馬親自主持匯報。



袁桂笙說，“國防部”也委託中科院建立並維運網路危機緊急處理及協調中心（TWCERT／CC），平時協調八大關鍵資訊系統領域的資安作為，事件處理、漏洞偵測、軟體更新管制及駭客社群聯絡，戰時納入“國防部”作戰管制，主責整合並動員民間及海外資安人才，形成攻防戰力；“行政院”也要培養專屬重裝技術團隊，支援各部會處理資安事件，並修法新增資安系統防護等相關法律，如同保護領土、領空、領海一樣的維護網路空域安全，防止境外入侵的正當性。