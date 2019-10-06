馬英九談蔡英文“論文門”　台下一片笑聲

馬英九爆料，2008年廢棄的就職講稿曾在當年5初被“駭” 過去又被“駭”回來。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月6日電（記者 倪鴻祥）馬英九還諷刺蔡英文說，“我的論文各位如果願意看的話，網路上都看得到喔！”引發現場大笑。他立即回應“我沒有別的意思，不要這樣笑嘛！”但隨後又補上一句“證書我隨時可以給你看！”台下又是一片笑聲。



重啟核四公投領銜人黃士修也爆料，他接獲綠營內部給的線報，“府院”及“中選會”已經內定今年要大幅砍除他提案“重啟核四公投”的連署書合格率，至少在20%以上，但上看30%他也不意外。



黃士修還說一個好消息與一個壞消息，好消息是“重啟核四公投”連署書會在10月9日向“中選會”正式送件；壞消息時是去年他第一次送“以核養綠公投”連署書時，很快就收到綠營內部的線報，指稱府院內定“中選會”核定的不合格率要調高到11%，當時他送的份數是31萬份，不合格份數被剔除的空間是10%，結果不合格率就真的就是11%，差了2千份的合格連署，因此他當時絕食、上法院打假處分，才救回“以核養綠公投”。



黃士修表示，9日送件後他不會鬆懈，他也不是公投愛好者，而是面對違法舞弊的政黨與政府，人民必須與之對抗，這也是台灣所面臨到的“國安”危機。