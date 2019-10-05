西班牙政府抗議美國擬對部分歐盟產品加徵關稅

中評社北京10月5日電／西班牙負責歐盟事務的國務秘書路易斯·馬爾科·阿吉里亞諾4日代表政府召見美國駐西班牙大使杜克·巴肯，抗議美國政府計劃對部分歐盟輸美產品加徵關稅。



新華社報道，西班牙首相府4日晚發表聲明說，西班牙政府堅決反對美國對一系列歐盟輸美產品加徵關稅，希望美國能夠認識到，在未來幾週內達成一項協議是必要的，“以避免破壞體現雙邊關係特徵的合作精神和諒解精神”。



聲明強調，如果美國政府拒絕西班牙和歐盟提出的對話意願，西班牙政府將立即以堅定和明確的態度作出回應，捍衛本國公民和企業利益。



聲明還說，西班牙農業、漁業和食品大臣路易斯·普拉納斯擬於下周前往布魯塞爾參加歐盟委員會內部會議，討論必要和緊急應對措施。



世界貿易組織2日裁決，由於歐盟及其部分成員國未完全執行世貿組織爭端解決機構之前的相關裁決，仍對空客公司進行違規補貼，美國將有權每年對約75億美元歐盟輸美商品和服務採取加徵關稅等措施。裁決發佈後，美國貿易代表辦公室立即表示計劃對一系列歐盟輸美產品加徵關稅。



西班牙EAE商學院教授瑪利亞·安赫爾·路易斯對此評論說，加徵的關稅最終將由美國消費者買單。一旦加徵關稅，美國國內的西班牙紅酒、橄欖油、奶酪愛好者只能為相關商品擔負更高價格。



根據西班牙食品與飲料產業聯合會提供的數據，美國是西班牙食品及飲料在歐盟外的第一大出口市場，西班牙每年向美國出口價值超過17億歐元的食品和飲料。