快評：台灣的路走“偏” 了 難怪危機四伏

中評社快評/台灣前“國安會”諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄10月5日在馬英九基金會舉辦的一場研討會上說，蔡英文執政3年多來的政策，可以用一個“偏”字來形容。這個“偏”字除有傾斜之意，也有政策被邊緣化的問題，而且還代表政策上不公平、有私心的政策。



邱坤玄說，首先是“外交”上的“偏”，向美國一面倒，完全是誤判形勢：不單偏離國際政治的潮流，也喪失了在地緣政治上本來應有的關鍵位置而被邊緣化，包括“斷交”、主權地位的喪失，都是一邊倒產生的結果：其次在兩岸關係上，蔡政府的政策“偏”得更厲害，不但“偏”而且“黑中”、“反中”，強調威脅、軍事威脅，但從不提大陸也是機遇與機會：這樣的判斷完全是錯誤的政治判斷，以現在兩岸關係衍生出的問題，結果大家都看得很清楚；其三是內政上的“偏” ，先是挑撥軍公教與勞工之間矛盾再進行改革，接著是族群對立、統獨對立，最近還運用強而有力的“國家”資源去恐嚇老百姓，例如台大校長管中閔人事“卡管”讓各級學校產生寒蟬作用，現在又有“國安五法”……



邱坤玄教授長期關注和研究兩岸關係、美台關係等，加上曾在馬英九執政時期擔任“國安會”諮詢委員的實務經驗，對台灣的“內政”、“外交”及兩岸事務非常了解，他對近三年多民進黨執政的內、外政策用一個“偏”字來形容，可以說既形象又精準，也是台灣現在面臨的許多內外問題的根源所在：路走“偏”了，造成現在危機四伏的後果。

