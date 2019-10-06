中國發展取得巨大成功的根本原因是什麼

70年來，中國發展取得巨大成功，根本原因就是找到了中國特色社會主義這條正確發展道路並且沿著這條道路堅定不移地走下去。 中評社北京10月6日電／新中國成立70周年之際，全球觀察者目光投向東方，尋找中華民族創造人類歷史上前所未有發展奇跡的密碼。國務院新聞辦公室近日發布的《新時代的中國與世界》白皮書給出這樣的答案：70年來，中國發展取得巨大成功，根本原因就是找到了中國特色社會主義這條正確發展道路並且沿著這條道路堅定不移地走下去。



人民日報發表署名鐘聲的評論文章表示，道路決定命運，發展道路的選擇對一個國家的興衰成敗至關重要。中國共產黨把馬克思主義理論同中國國情和實踐緊密結合起來，在不斷探索中形成了一條加快實現國家富強、人民幸福的康莊大道——中國特色社會主義道路。大道之行，壯闊無垠，鮮明的中國特色、寬廣高遠的世界眼光、深厚博大的人類情懷深深嵌入人類發展歷史進程。



文章指出，闊步行進在這條道路上，解決了一個人口大國的溫飽問題，中國書寫了全球減貧事業最亮麗篇章。新中國成立之初，面對的是一個經歷100多年戰亂、滿目瘡痍的爛攤子，人民生活極端貧困。今日之中國，正在大步邁向全面小康。改革開放40多年來，中國7億多人脫貧，占同期全球減貧人口總數70%以上，創造了人類減貧史上的奇跡。溫飽是事關全球和平發展的基本問題，中國大規模減貧的意義不止在國內。英國劍橋大學教授彼得•諾蘭認為，中國探索出來的發展道路，將促進全球生存和可持續發展。不少發展中國家領導人表示，希望借鑒中國經驗。



闊步行進在這條道路上，提供著完善全球治理的解決方案，中國為世界和平發展事業注入了強大動力。回望70年征程，中國從獨立自主的和平外交政策出發，積極倡導並推動和平共處五項原則成為國際關係基本準則和國際法基本原則；中國為推動國際政治經濟秩序朝公正合理的方向發展發揮重要作用，為維護世界和平、促進共同發展貢獻智慧和方案。新時代中國，推動構建人類命運共同體和新型國際關係，推動共建“一帶一路”……日益走近世界舞台中央的中國，成為維護以聯合國為核心的國際體系和國際公平正義的重要力量。美國庫恩基金會主席羅伯特•庫恩贊嘆，中國積極參與全球治理，成為世界穩定、平等和繁榮的捍衛者。



闊步行進在這條道路上，強調符合本國國情、適應時代要求，中國以自身成功的實踐，讓發展中國家看到走向現代化的全新選擇。中國的實踐向世界說明了一個道理：治理一個國家，推動一個國家實現現代化，並不只有西方制度模式這一條道，各國完全可以走出自己的道路來。中國不照搬西方國家發展模式，而是結合中國實際、總結經驗教訓、借鑒人類文明，走出了一條自己的路。美國學者阿里夫•德里克認為，中國特色社會主義的理論價值，不僅在於它在全球經濟中的重要性，而且在於它為廣大發展中國家發展提供了一種“替代經驗”。



文章最後說，新中國70年征程告訴世人，好日子等不來、要不來，唯有奮鬥；新天地幹出來、開出來，唯有進取。中國特色社會主義道路上，探索精神、擔當精神、實幹精神的光芒交相輝映。新時代中國信心滿懷、初心不改，中國同世界各國攜手發展、合作共贏的偉大事業前景無限。



