“國之大典”嵌入環保，是發展理念升級

中評社北京10月6日電／牡丹盛開、蝴蝶飛舞、孔雀開屏……國慶聯歡晚會上，七棵絢爛多姿、流光溢彩的煙花樹給億萬觀眾留下了深刻印象。據聯歡活動焰火總導演蔡國強介紹，三維動態特效煙花樹是焰火表演的一項技術突破。“七棵煙花樹象徵新中國成立70年來欣欣向榮的巨大成就，也體現生態環保的理念”，而焰火藥劑無重金屬物質、低硫，均是高科技環保焰火產品。



新京報發表社論稱，不只是焰火表演，閱兵儀式和聯歡晚會上，環保細節可謂處處可見。



如國慶閱兵2.4萬平方米的紅地毯，是由再生滌綸、地毯專用紗線編織而成，共消耗掉40餘萬個廢舊礦泉水瓶；國慶閱兵鳴放的70響禮炮炮彈進行了環保技術改造，鳴放近乎零污染；群眾遊行方陣中的70組彩車，仍可作為展覽資源……



文章表示，這次閱兵慶典的總基調就是“隆重、熱烈、務實、節儉”。相關活動做到顔值和環保兼具，也是貫徹這一總基調的題中應有之義。事實上，近些年的一系列國家大型活動中，都凸顯了節儉、環保理念。



這一方面，是國家層面對環保價值和理念的重申。新中國成立70周年，生態環保事業也經歷了飛躍式發展。特別是十八大把生態文明建設納入“五位一體”總體布局，就彰顯出國家在生態文明建設上的鮮明立場。在70周年“國之大典”這樣的莊重場合中，以細節方式突出環保、綠色理念，也是國家對環保理念的倡導和環保實踐的示範。



另一方面，環保和節儉相輔相成，像用廢舊礦泉水瓶製作紅毯，就是典型代表。既節約成本，又體現環保。



文章指出，於細節處現環保，不僅需要有一以貫之的環保意識指引，也更需要有實實在在的環保科技的支撐。當我們已經有能力在大型慶典上做到隆重而不失環保，這本身也是環保技術進步的有力注腳。



在重大慶典中嵌入環保理念，也蘊藏著某種環保要求和發展理念的升級。過去，大型活動與環保話題相聯繫，往往多側重的是要為活動提供良好的環保條件，比如此前就有“閱兵藍”的說法。但從這次慶典中的種種環保細節來看，國家大型活動中的環保要求，已經不僅僅作為一種外部條件被提出，也成了相關活動設計、資源利用、細節創新的一種內在要求。



新中國成立70周年慶祝大會的環保細節，不管是因應環保要求而進行的創新，還是對環保理念的倡導，都不啻為對民眾期待良好生態環境這一公共產品的呼應。



如果說新中國成立70周年慶祝大會是一次國家發展成就的集中展示，那麼，這其中也必然包含了環保成就，及其背後蘊含的新發展理念。順著這一方向，良好生態環境這一“最普惠的民生福祉”，也必然將惠澤更多人，這亦是“國之大典”在熱鬧之外的一大深刻寓意。



