經濟妥協是日本對美國軍事依賴的必然產物

中評社北京10月6日電／日本首相安倍晉三近期的美、歐之行，最引人注目的成果莫過於其在出席紐約聯合國大會期間與美國總統特朗普簽署的日美初步貿易協議。以致於安倍人還在國外，就按耐不住興奮地向外界宣布：“這是一份可以滿足日美人民利益的雙贏協議！”



協議雖然塵埃落定，但雙贏與否在日本國內卻無定論。日本前首相鳩山由紀夫在自己的社交媒體上不無揶揄地指出：“究竟是體現了人民利益的雙贏協議，還是屈從於特朗普壓力的結果，安倍首相冷暖自知。”



判斷一個協議是“雙贏”還是“喪權辱國”，有經濟和政治兩本賬要算。從經濟上看，日本在談判中大幅降低了對美國輸日農產品的關稅，似乎已經先失一分，日本在野黨對安倍的攻擊也集中於此。但同時也應看到，此次降低關稅所涉及到的部分條目是在先前的TPP談判中日本已經承諾的水平。換句話說，對於此類讓步日本是有心理預期的。像牛肉等在談判中被設定了低於TPP關稅標準的領域，才是日本最新做出的讓步。



日本之所得，則在於汽車行業。按照日本自己給出的說法，雖然廢除汽車產品關稅的字樣並未出現在簽署的協議之中，但已經被設定為日美今後貿易談判的方向。按照日方的理解，這意味著特朗普將不再對日本的汽車產業祭出懲罰性關稅的大棒。總體來看，安倍是以犧牲第一產業為代價，保護了本國的第二產業特別是汽車行業。這與安倍經濟學實施以來，安倍被認為是大企業代言人的一貫形象也是相吻合的。



算完經濟賬，再算政治賬。大概有不少人還記得，特朗普在5月份訪日時曾拋出一句，“預計8月以後美日兩國將有一個重大的決定公布。”恰如筆者當時所料，這句話指的就是日美貿易談判。從政治姿態上分析，特朗普對於日本最大的讓步就是允許安倍政府把對美妥協拖延到8月份日本參議院選舉之後。然而美方這種讓步的受益者只是安倍率領下的日本執政黨，卻非日本國民。而當特朗普因對華貿易摩擦超出預期而陷入困境時，日方的妥協則不僅在一定程度上緩解了特朗普的國內壓力，也用真金白銀切實讓美國的農業生產者受益。



兩本賬算完，日美兩國究竟誰才是日美貿易談判的受益者不言自明。但要評價日本的外交，就不能拋開其所處的國際環境。二戰後長期受制於美國的日本，從未處於和美國完全對等的地位。並且，日本也沒有龐大國內市場所帶來的自信與底氣。畢竟，一切以本國利益為優先的特朗普正在把“弱肉強食”的叢林法則帶回當今的國際舞台。只要安倍政府繼續在軍事上完全依靠美國，那其在外交上閃展騰挪的空間必然十分有限。



來源：中國網 作者：李若愚

