A級景區豈能將遊客當成“待宰羔羊”？

中評社北京10月6日電／國慶假期，既是國人向我們偉大祖國抒發愛國情懷的“表白”時刻，也是一年當中比較難得的旅遊黃金時節。在旅遊黃金周曝出景區被“摘牌”的消息，也尤其引人關注。



據河北省文旅廳官網9月30日消息，河北一家4A級景區張家口市沽源塞外莊園，被取消A級景區質量等級。而著名的承德市避暑山莊及其周圍寺廟景區被通報批評，責令限期整改。



近年來，為進一步樹立A級旅遊景區品牌形象，從國家到地方都在按照《旅遊景區質量等級的劃分與評定》和《旅遊景區質量等級管理辦法》加大對A級景區的動態管理。一批景區掛上了A級的“金字招牌”，但也有景區因管理不善等原因被“摘牌”，其中不乏5A級知名景區。比如，山海關、橘子洲、神龍峽、喬家大院等都曾被處以重罰。殷鑒不遠，為何還有景區不肯吸取教訓？



對景區“掛牌”缺乏足夠的思想認識是主因。無論是獲評A級景區還是文化遺產，這些榮譽或者光環的加持，是為了更好地強化景區管理者的責任意識，在做好風景名勝維護修繕的前提下，有序向社會開放，供遊客參觀游覽。但在實踐中，相當一批景區管理部門卻只當榮譽是“搖錢樹”，是攫取最大商業利益的“噱頭”，榮譽到手後，消費升級——票價猛漲，管理降級——環境臟亂差，拿遊客當成“待宰羔羊”“冤大頭”。



以本次被“摘牌”的張家口市沽源塞外莊園為例，其地處錫林郭勒國家級草原自然保護區南緣，距河北省沽源縣城6.5公里，耗資1800萬元打造，東依大馬群山，南傍閃電河水，“融湖光、山色、草原於一體”。地理位置優越，資金投入巨大，凝聚著當初景區規劃建設者的心血，也體現出對旅遊開發的獨到見解。但就是這樣一副“好牌”，卻被打“爛”了。



從新聞報道中的照片來看，客房大門上的油漆斑駁脫落，門把手銹跡斑斑，門外草坪長滿了雜草……如果不說這是一個4A級景區，我們還以為是座多年無人居住的荒宅。如此景區被“摘牌”，實在是咎由自取，令人拍手稱快，也符合景區動態管理，有進有出的題中之意。



當然，景區被“摘牌”並非“世界末日”。人民日益增長的美好生活需要反映在旅遊產業中，就是游覽體驗的提升，出門在外能夠吃好玩好。而建立退出機制、實施動態管理只是手段，倒逼景區質量提升，滿足遊客的出行需求和獲得感才是最終目的。



希望這一次景區“摘牌”的事情，能夠對更多地方的旅遊管理者和經營者起到警醒作用，切莫做“殺雞取卵”的糊塗事，盡力做好管理建設景區的份內事。如此，遊客幸甚，旅遊行業幸甚。



來源：中國網 作者：唐華



