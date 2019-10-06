英國政府首次承認可能要求“延期脫歐”　

中評社北京10月6日電／ 英國蘇格蘭最高民事法院4日發布政府遞交的法庭文件。政府在文件中首次明確，如果10月中旬仍無法與歐洲聯盟達成新的英國脫離歐盟協議，首相鮑里斯·約翰遜將致信歐盟，尋求延期“脫歐”。



這一文字表述與約翰遜所持長期立場相悖。直至本月2日保守黨年會期間，約翰遜還公開聲稱無論能否談妥，英國都會在10月31日如期“脫歐”。歐盟先前兩度同意英國延期“脫歐”，10月31日是現有最後期限。



反對無協議“脫歐”人士迄今發起多起訴訟，力阻政府10月31日無協議“脫歐”。就蘇格蘭最高民事法院受理的訴訟，英國政府文件寫道，如果無法與歐盟談妥，約翰遜會在19日致信歐盟；如果歐盟同意延期，英國政府將接受。



代表英國政府的律師安德魯·韋伯斯特說，上述文件是首相下一步舉措的“明確陳述”。英國政府仍然希望如期“脫歐”並致力於實現這一目標。



英國首相府沒有回應媒體詢問。按約翰遜先前的說法，他寧肯“死在陰溝”，也絕不尋求延期“脫歐”。



主張如期“脫歐”的保守黨議員史蒂夫·貝克說，法庭文件不意味著一定會延期“脫歐”。



路透社報道，分析人士推測，約翰遜可能會採取某些行動，讓歐盟不可能同意英國延期“脫歐”。歐盟同意英國延期“脫歐”需獲得27個歐盟成員國一致認可。



英國議會9月通過一份阻止無協議“脫歐”的法案，要求約翰遜致信歐盟，申請把“脫歐”期限推遲3個月至明年1月31日，除非英國議會10月19日以前能批准一份“脫歐”協議或者同意無協議“脫歐”。



英國政府本月2日向歐盟遞交新“脫歐”方案，內容包括英國不會在北愛爾蘭地區與愛爾蘭的邊界或附近設置檢查站，將借助技術手段避免出現“硬邊界”，以實現在維護北愛爾蘭地區和平、保障邊境暢通的同時確保英國完整地脫離歐盟。



多名歐盟領導人認為，英國新方案所作讓步不夠，不足以達成新版“脫歐”協議。



雙方磋商仍在繼續。英國《泰晤士報》以歐盟外交人士為來源報道，英方希望本周末繼續磋商，遭歐盟拒絕。歐盟認為，周末磋商可能向外界傳遞談判將有突破的錯誤信號。



（來源：新華網）