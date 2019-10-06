大華網路報：禁蒙面法是制亂利器抑添油觸媒？

中評社香港10月6日電／大華網路報今天專欄說，香港特首林鄭月娥日前宣布，根據“緊急情況規範條例”，訂立“禁止蒙面規例”，並自即日起實施。這固然是香港特區政府止暴制亂不得不然的措施，此項決定也未必等於香港進入緊急狀態，但香港局勢必然因此更加緊張，未來如何演變，自然值得密切觀察。



持續四月的“反送中”示威活動，已經重挫香港的經濟，根據投行高盛最新報告，今年六到八月，香港有高達四十億美元資金流至新加坡。旅遊業方面受創特別嚴重。訪港旅客連月下跌，跌幅不斷擴大，八月旅客只有三五九萬人次，按年大跌39%，陸客跌幅更高達42%；以往“十一長假”，香港都大發利市，但今年“十一”當天，香港旅客出入境總人次僅544463人，較去年同日銳減45.2%；其中入境減少50.2%，陸客更少了62.4%。



另外，香港餐飲聯業協會估計，過去三個月來，餐飲業生意已經損失港幣七十五億元，大約二百家食肆在七、八月間“結業”關門，尤其是位處銅鑼灣、灣仔、尖沙咀及旺角等地區的小型食肆影響最大。零售業方面，今年八月總銷貨值下跌23%，連跌七個月，創單月最大跌幅，甚至超過1998年9月金融海嘯低位。



可怕的是，抗爭者雖然一再標榜“和平、理性、非暴力”，但抗爭的手段越來越激烈，活動越來越失控，暴徒不但襲警，而且蓄意企圖製造動亂；除了在網上煽動破壞航空雷達系統，更以具體行動破壞公共運輸系統，非但堵塞鐵路，破壞車站，且在港鐵路軌投擲改裝蓄電池引發爆炸，又火燒閘機電線；還有許多中資背景的銀行、商店及曾經表明反暴力的商戶，更被暴徒瘋狂砸、縱火。



專欄說，鑒於這種行徑不僅類似恐怖份子，更有走向“顏色革命”的趨勢；特區政府對付抗爭者的方式當然就越來越強硬。九月底香港警方修改“程序手冊”，除了將警方面對“頑強對抗”時，“武力使用的選擇”範圍擴大；對於警員因面對“致命武力攻擊”可使用槍械的定義也予以放寬。“十一”當天，為了驅離多處集會示威，香港警方發射一千四百枚催淚彈、數百發橡膠彈，並使用六發實彈，其中一發擊中一名學生左胸，造成重傷。