蒙面洋記者出　摩通正氣哥慘遭拳毆

蒙面戴口罩的“外國記者”堵住了摩通正氣哥“逃生”的通道，青年隨即遭一黑衣人拳毆。（圖片來源：大公報） 中評社香港10月6日電／“在中環工作十年有餘，穿梭來往於各個光鮮亮麗的辦公大樓，在街上或有擁擠或有濕熱，但從沒想過會有什麼危險。我可以說流利的廣東話，但從沒想過有朝一日說普通話也可以導致在街上被人毆打。”這兩日，網絡流傳的這段文字，據傳是前日（四日）在中環被黑衣暴徒襲擊的摩根大通（JP Morgan）員工所寫。



前日中午，一名身穿白色恤衫、手持食物盒的青年，被在場的黑衣暴徒圍堵至一座商業大廈的門口。白衣青年面無懼色，用普通話高呼“我們都是中國人！”黑衣暴徒竟變本加厲先是挑釁推撞，進而喪心病狂地接連揮拳毆打，男子短暫被困後進入大廈。



無懼黑衣人圍攻 感動網民



鄭晴認真看過相關視頻後發現，男子原本可以早些進入大廈免遭暴徒毒手，不料一名蒙面戴口罩的“外國記者”搶先一步伸手關上大廈大門，在明知道白衣青年身處險境的情況下，堵住了他“逃生”的通道，更對著青年影相；事發現場亦有所謂的浸大學生記者追擊白衣青年。



“我們都是中國人”的呼喊感動了不少網民。“CK Lau”直言“外國記者”根本就是暴徒，“佢擋住白衣人入大廈才畀人打”。“Christal Wen”說：“在黑衣人包圍兼辱罵中，他還可以說出‘我們都是中國人’，我真心被感動。本是同根生，相煎何太急？他被這樣奚落，還可以將罵他的人歸納為‘我們’，真是高下立見！”



鄭晴不明白，只因一句情真意切的“我們都是中國人”就被打，難道這就是反對派口口聲聲追求的“自由”嗎？



（來源：大公報）