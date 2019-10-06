大華網路報：綠營雙重標準與自我打臉的部長

徐國勇（右）和蔡英文（資料圖片） 中評社香港10月6日電／從本月5日零時起，港府因應已變質為暴亂事件的示威運動，開始實施《禁蒙面例規》。該規定的要旨在於限制在合法或非法的示威活動中，均不得戴上無法辨識身分的面罩，否則將處以刑罰和罰金。



大華網路報今天“是非集”專欄說，港府宣布將實施例規後，綠營人士多所表達負面的看法，但卻遭人質疑台灣的《集會遊行法》亦有類似的規定。此刻，“內政部長”徐國勇在臉書發表“胡扯”的說明，堪為台灣政壇“勇扯派”第一人。



2018年4月25日，在“反年金改革”遊行中有人蒙面，時任“行政院”發言人的徐國勇即痛斥“這是違法的”。然而，在台灣已定為違法的相同行為，在香港至少也應受到依我立法理由的非難才是，但徐國勇卻先“扯”成兩者還是不一樣。而徐國勇的立論，則是指港府訂頒的《禁蒙面例規》類似“戒嚴”，以及含糊地“亂扯”香港訂頒該例規為行政權凌駕立法權。



事實上，港府是依據1922年制定的《緊急情況規例條例》之“授權”，由特區政府行政長官召集行政會議訂頒《禁止蒙面例規》，而立法會開議後還要送該會審議才算完成整個程序。此一情形，類似台行政機關基於法律的授權，也可訂頒稱為“法規命令”的行政命令，而且也是先發布施行生效後，再送“立法院”“備查”。然而，徐國勇卻硬把《緊急情況規例條例》扯為類似因“戒嚴”而訂頒的“緊急命令”，而台灣的相關限制則是“立法院”通過的法律。